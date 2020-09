Egyesek elítélik, más pedig nosztalgiázik a tízemeletesek tetején mászkálástól

Hozzászólások hada érkezett a közösségi oldalon közzétett képek alá, melyeken látható, hogy két, vélhetően fiatal fiú az egyik székesfehérvári tízemeletes panel épület tetején mászkál.

A bejegyzés létrehozója azzal a céllal tette közzé a képeket, hogy talán az illetékes szülőkhöz is eljuthat, ám arra talán nem számított, hogy olyanok is lesznek, akik a látottak alapján nosztalgiázni kezdenek – jó értelemben.

Több mint száz észrevétel, hozzászólás érkezett a fenti képhez. Rögtön az első klaviatúrát ragadó leírta tapasztalatait, miszerint a képeken látható épület tetején rendszeresen rohangálnak a fiatalok. Egy másik kommentelő is hasonló tapasztalatokról számolt be. Mint írta, a Kígyó utcában is előfordul, hogy egyes személyek akár fél órát is az épület tetején töltenek, eközben fényképeket készítenek magukról.

Mindezek ellenére a hozzászólók többségében a megbotránkozás helyett nosztalgikus érzések törtek elő. Többen pozitív emlékként számoltak be arról, hogy gyerekkorukban alkalmanként vagy akár rendszeresen feljártak a panelek tetejére.

Az eset kapcsán megkerestük a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot, ahol megtudtuk, az ügy nem vet fel tűzvédelmi kérdéseket. A panelépületekben a tetőre felvezető biztonsági rácsot abban az esetben lehet felszerelni, ha minden lakónak van hozzá kulcsa.

Csárádi László közös képviselő szerint ugyanakkor egy esetleges, alsóbb szinten keletkező tűz miatt jó, ha a tetőajtók nyitva vannak, vagy azokhoz minden lakónak van kulcsa, hiszen ez adott esetben menekülési útvonal lehet.

Megkerestük a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányságot, hogy megtudjuk, az eset szabálysértésnek minősül-e, és vonhat-e maga után bármiféle következményt. A válaszadást követően cikkünket folytatjuk.