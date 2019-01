Új hangszereket szerezhettek be a zeneművészetis iskolák Fejérben

A zenei nevelésben és a zeneművészeti képzésben is igen fontos, hogy jó és megfelelő mennyiségű hangszer álljon az iskolák rendelkezésére. Az országos Kodály-programban beszerzésre is van lehetőség.

Köztudott, hogy a zenei nevelés számos egyéb képesség fejlődéséhez is hozzájárulhat. Megfelelő feltételek nélkül azonban nehezebben boldogulnak mind az alapfokú, mind a középfokú intézményekben, ezért is jött jól a központilag finanszírozott Kodály-program, amelynek köszönhetően új hangszerek kerülhettek számos iskolába. Ám a program az eredeti tervek szerint kórusok, vidéki ifjúsági koncertek megvalósítását is támogatta. A megyére vonatkozó tapasztalatokat kérdeztünk.

Van, ahol Hangszerköszönő koncertet is tartanak

A Székesfehérvári Tankerületi Központnál a zeneművészeti képzés feltételeinek meglétéről érdeklődtünk. Válaszukból kiderült: a fenntartásukban 14 alapfokú művészeti iskola és egy zeneművészeti középfokú művészeti intézmény lát el zeneművészeti nevelési-oktatási feladatot a megyében.

A tankerületi központ illetékességi területén az alapfokú művészeti intézményekben, a többi művészeti ág (táncművészeti, képző- és iparművészeti, szín- és bábművészeti ág) mellett 1551 tanuló, valamint a zeneművészeti szakgimnáziumi képzésben további 58 diák tanul zenét, az intézmények kihasználtsága megfelelő. A zeneművészeti tantárgyakat művészeti felsőoktatásban végzett, az adott szaknak megfelelő tanári-művésztanári szakképzettséggel rendelkező pedagógusok tanítják, a kisebb óraszámú tantárgyak esetében jellemzően óraadói megbízással. A központ érintett intézményeiben a feltételek mindenhol adottak a tartósan magas színvonalú művészeti oktatáshoz.

A szükséges hangszerek, eszközök beszerzését a tankerületi központ részben saját költségvetési forrásból, részben állami támogatásból végzi. Az állami támogatások közül külön ki kell emelni a Kodály-programot, amelynek végrehajtásával 2017-ben több iskolájuk új pianínóhoz jutott, 2018-ban pedig több mint 48 millió forintot fordíthatott új hangszerek beszerzésére, illetve a régiek felújítására a Székesfehérvári Tankerületi Központ. A program a 2019-es évben is folytatódik.

A Hermann László Zeneművészeti Szakgimnázium és AMI igazgatója, Palócz Réka elmondta: kifejezetten hangszerbeszerzésre felhasználható keretük 2010 óta nem volt. Az említett első Kodály-programban, 2017-ben kaptak egy pianínót, komolyabb vásárlásra azonban a program folytatásában, tavaly volt lehetőségük. Ekkor kifejezetten zeneiskolai oktatást segítő hangszerekre költhették a pénzt, amelyet normatív alapon, gyermeklétszám alapján osztottak fel az intézmények között. A fenntartónál előzetesen felmérték, hogy milyen a hangszerellátottság az egyes tanszakokon. A fő törekvés az volt, hogy a jogszabályban előírt kötelező minimális eszközpark rendelkezésre álljon. Az iskola a második Kodály-programban 12 millió forint értékben számos új hangszert – például tizenhárom fuvola, tizenöt gitár, hat hegedű – kapott.

Hangszerköszönő koncertet szerveznek

Az igazgató szerint ezért nagyon fontos és hiánypótló a program. A fenntartó (jelenleg a Székesfehérvári Tankerület) ugyanis eddig többnyire az alapvető hangolásokat és kisebb javításokat tudta elvégeztetni. Az iskola azonban abban a szerencsés helyzetben van, hogy a fehérvári önkormányzat – azóta is, hogy már nem fenntartó – kérésre mindig támogatja az intézményt.

Az árakat tekintve a legdrágább jellemzően egy zongora vásárlása, illetve javítása. A Hermannban jelenleg tizenhét ilyen hangszert használnak, s a legtöbb felújítására árajánlatuk is van.

A Hermannban – és más intézményekben is – annyira örülnek, hogy február elejére úgynevezett Hangszerköszönő koncertet szerveznek. Itt a növendékek az új hangszereken játszanak majd. A pedagógusok pedig várják, hogy a későbbiekben legyen lehetőség esetleg felújításra is, hiszen sokszor jobban megéri egy tekintélyes régi hangszert renoválni, mint újat venni helyette.