Kapacitása maximumán a Velencei-tó kerékpárútja

Kétszer annyi kerékpáros turista érkezett az idei biciklisszezonban a Velencei-tóra, mint egy évvel korábban. De a tó körüli kerékpárutak népszerűségének növekedése szemmel is látható volt ezen a nyáron – szinte összefüggő sorokban kígyóztak a biciklisek – jellemzően a számukra kijelölt utakon.

Lehetett hétköznap vagy hétvége, negyven vagy húsz fok, a 2020-as év nyara kiemelkedően sok kerékpáros turistát vonzott a Velencei-tó térségébe. Érkeztek vonattal Budapest irányából és közvetlenül biciklivel Székesfehérvár felől is a biciklisek, akik a tó kerékpárút közeli turisztikai látványosságaihoz tervezték útjaikat: a pákozdi Miskahuszár, a sukorói arborétum, a Velence korzó és a gárdonyi büfék is vonzó célpontok voltak az idei szezonban.

A külterületi kerékpárutak kezelése két éve került a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-hez, így a tó környéki külterületi utak gondozása is ide került. A forgalmasabb kerékpárutak látogatottságát gépi és kézi számolással végzik a szakemberek évek óta, melynek idei nyári eredményei meglepően kiemelkedő teljesítményt hozott. Az átlagot mérő statisztika szerint a június–augusztusi szezonban kétszer annyian érkeztek kerékpárral a Velencei-tóhoz, mint egy évvel korábban. Az Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ (AÖFK) Fe­jér Megyei Hírlapnak eljuttatott statisztikája szerint ez azt jelenti, hogy míg 2019-ben 3415 biciklist számoltak, addig az idei évben 6850-et. Ezek az adatok azonban inkább csak arányszámoknak tekinthetők, a központ ugyanis a számlálásokat egy nyári hétköznap és egy nyári hétvégi napon végezte, mégpedig két velencei-tavi helyszínen: Pákozd–Dinnyés között, valamint Sukorónál.

Az ország többi népszerű kerékpárosútján is jártak a számlálók: eszerint a Balatonnál 185 százalékos, a Tisza-tónál 168 százalékos, a Fertő tónál 115 százalékos volt a kerékpáros turizmus növekedése 2019-hez képest. Ezek szerint a 200 százalékos növekedéssel az ország legdinamikusabban fejlődő kerékpáros turisztikai célpontjává nőtte ki magát a Velencei-tó térsége. Az elmúlt tíz év nagy eredménye ez a fejlődés – a velencei-tavi kerékpár­út nagy része ugyanis közel 10 éve lett kész – 2015-ben pedig gyakorlatilag majdnem körbeért.

– Nagyon hiányzik azért az a Dinnyés–Pákozd közötti szakasz – mondta el a hírlapnak Bogdán Csaba, a Velencei-tó Térségi TDM elnöke, nagy tapasztalatú kerékpáros a térségben, aki szerint csak az elmúlt öt évet nézve látható, hogy a kerékpárút-fejlesztéseket szinte azonnal követte a helyi vállalkozói infrastruktúra növekedése is: – Sorra nyíltak a kerékpárkölcsönzők, vállalkozások erre a fajta turizmusra. A célzott helyi kerékpáros-marketing – amely a tó környéki kerékpáros-vállalkozásoknak és a helyi TDM szervezetnek köszönhető – meghozta eredményét azzal, hogy több nagyszabású kerékpáros rendezvény volt itt a tónál. – Amely pedig rengeteg turistát is vonzott magával, akik később is visszajöttek – tette hozzá az elnök, nem elhallgatva, hogy a jelenlegi tó környéki kerékpáros-infrastruktúra kapacitása maximumát éli. Ezért várják már nagyon a következő fejlesztéseket, s ezért is költözött több nagy rendezvény is el a tó mellől. – Az elmúlt 8 évben 100 ezer embernek mutattuk meg, milyen a Velencei-tó. Akik itt csodálkoztak rá, mennyit változott a térség gyerekkoruk óta…

A térségi turisztikai szervezet elnöke a környék gépi kerékpárszámláló adatait is elárulta, amely már konkrétabb képet ad az idei szezonról: eszerint januárban nem volt számottevő biciklis forgalom a térségben, februárban 240, márciusban 2860, áprilisban 5340, májusban 14 ezer 450, júniusban 25 ezer 100, júliusban 13 ezer 340, augusztusban 28 ezer 370, szeptemberben mostanáig pedig 26 ezer 070 kerékpárost számoltak meg a Velencei-tónál. Vagyis összességében eddig 115 ezer 770-en jöttek biciklivel a tópartra.