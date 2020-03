Cser-Palkovics András közösségi oldalán számolt be az újabb intézkedésekről

Péntek délután Székesfehérvár polgármestere hivatalos közösségi oldalán tájékoztatta a lakóközösséget az újonnan bevezetett intézkedésekről. Arra kéri a fehérváriakat, hogy vegyék komolyan a járványt, hiszen a pénteki napon újabb két halálos áldozata lett a koronavírusnak Magyarországon.

Tisztelt Fehérváriak!

A mai napon sajnos újabb két koronavírusos beteg hunyt el hazánkban, ami minden eddiginél erősebb figyelmeztető jel kell legyen, különösen az időseknek: vegyük komolyan ezt a járványt! Hétvége kezdődik, amikor talán még többen meg tudják tenni, hogy otthon maradnak, és a csökkenő kontaktusok száma a vírus terjedésének legjobb megelőzése. Nyomatékosan kérek újra mindenkit, hogy tartsa be az előírásokat!

Szeretnénk rögzíteni, hogy az Önkormányzatnak nincsen hatásköre kijárási tilalom elrendelésére. Mi csak kérhetünk, ezt viszont minden rendelkezésre álló csatornán megtettük és megtesszük.

Köszönjük annak a sok-sok embernek az együttműködést, aki ezt meghallotta-megértette és betartja, AZAZ OTTHON MARAD. Viszont azt is látjuk, hogy megdöbbentő módon még mindig számos helyen lehet fiatalokkal találkozni, akiknek otthon lenne a helyük, és idősekkel találkozni, akiknek különösen otthon lenne a helyük!

Pénteken is több egyeztetést tartottuk, amelyek alapján meghoztam az aktuálisan szükséges intézkedéseket.

– A legtöbbeket érintő mai döntés egyrészt szociális intézkedés az arra rászorulók lakhatásának támogatása jegyében, valamint a munkahelyek megőrzéséért a vállalkozások támogatásának jegyében született. Moratóriumot hirdettem az önkormányzati lakásrendelet alapján kiadott bérlakásoknál és egyéb helyiségeknél. Az áprilisi, májusi és júniusi bérleti díjakat a járványidőszak utáni hónapokra átütemeztük. Kérjük, hogy aki meg tudja tenni, fizessen, de jeleznie sem neki, sem annak a bérlőnek nem kell, aki nem tud a következő három hónapban fizetni. A moratórium leteltével 12 havi részletben kell majd az elmaradt díjakat rendezni.

– A védekezésre és a járványhelyzet kezelésére a költségvetésben átcsoportosítottam 629 millió forintot.

– Intézkedtem sokezer ffp2 maszk beszerzéséről, az első 1.000 után ma újabb 2.000 darab meg is érkezett! Ezek az alapellátásban dolgozó orvosok és a védekezésben első vonalban közreműködő szociális szakemberek biztonságát szolgálják. Emellett intézkedtünk gumikesztyűk vásárlásáról is.

– Az AlphaVet Állategészségügyi Kft. ma felajánlott 2.000 darab szájmaszkot, 2.000 darab egyszer használatos kesztyűt, 10.000 liter fertőtlenítő oldathoz elegendő hatóanyagot és járványvédelmi overállokat.

– További 1.000 darab maszkot kaptunk a Merx áruháztól.

– A napokban érkezett felajánlásoknak köszönhetően maszknak alkalmas anyag, és a varrását felvállaló önkéntesek is vannak – ez a munka is elkezdődött.

– A Városgondnokság beüzemelte azt a raktárbázist, ahol a felajánlásokat gyűjteni tudjuk, és ahonnan a szakemberek célirányosan a szétosztást meg tudják tenni. Emellett működik az a csoport is, amelyet a váratlanul előálló helyzetekben történő intézkedésekre – a városüzemeltetési és logisztikai feladatokra – hoztunk létre.

– A mai napon aláírtam a Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórházban szakmai gyakorlatukat folytató rezidensek és szakorvosjelöltek részére nyújtott lakhatási támogatást 10,5 millió forint értékben.

– A terhesség utolsó időszakában szükséges NST-vizsgálatokat a rendkívüli helyzetre tekintettel a kismamák a kórház helyett a Család- és Nővédelmi Központban végeztethetik el. A Központ kéri, hogy ők telefonon jelentkezzenek be. Tel.: 22/316-154 és 505-167

– A veszélyhelyzetben polgármesteri hatáskörbe kerültek a nem önkormányzati fenntartású óvodák és bölcsődék esetében is a működéssel kapcsolatos kérdések. Rendkívüli szünetet rendeltem el a Hétpettyes és az Olajfa Református Óvodában.

– A mai naptól, elsősorban azokon a településeken – így Székesfehérváron is – kell nagyobb katonai jelenlétre számítani, ahol most is van katonai alakulat. A kijelölt állomány feladat-végrehajtásának célja, a lakosság biztonságérzetének növelése, a katonai erők láthatósága, ezáltal a közbiztonság, közrend fenntartásának támogatása. A katonai jelenlét elsősorban a települések frekventáltabb helyeinek és környezetének az ellenőrzésére szolgál. További információ: www.honvedelem.hu

– A közterület-felügyelők maguk is folyamatosan járőröznek – a polgárőrökkel közösen –, hogy felhívják a közterületen tartózkodó fiatalok és idősek figyelmét az aktuális óvintézkedésekre, és kérik őket, maradjanak otthon.

– Elfogták azt a férfit a közterület-felügyelet közreműködésével –, aki letépte a koronavírus-tájékoztató plakátokat a buszpályaudvarnál

– Erőteljesen érződik a parkolók kihasználtságán (nem éri el az 50%-ot), hogy csökken a forgalom, az emberek egyre többen otthon maradnak. Szombattól ingyenes a parkolás, de ez a történelmi belvárosba történő behajtási korlátozást nem oldja fel!

– A telefonos ügyfélszolgálatunkra eddig összesen 89 idős személy regisztrált, hogy segítséget kérjen. Az igények szerint a mai napon 16 főnek biztosítottunk meleg az Önkormányzat koordinálásában. Ebben jóval nagyobb kapacitásaink is lennének, támogatva az otthon maradást, kérjük vegyék igénybe! Többeknek gyógyszervásárlásban segítünk, és telefonos lelki segítségnyújtást is biztosítunk.

– A mai napon két új értesítést kaptunk, így összességében húszan vannak hatósági házi karanténra kötelezve városunkban.

– Már 128-an jelentkeztek önkéntesnek. Számukra az igazolások, a maszkok és kesztyűk kiosztása megkezdődött. Kérem, hogy aki szeretne ebben részt venni, jelentkezzen az [email protected] címen.

– További aktuális információk a www.szekesfehervar.hu oldalon és a Székesfehérvár applikációban.

Ez a helyzet mindannyiunktól áldozatot kíván! Nincs olyan állampolgár, aki ne tehetne saját maga is ezekben a napokban azért, hogy a járvány terjedését megfékezzük! Mindezek jegyében kérem, hogy hétvégén is figyeljünk, vigyázzunk egymásra és maradjunk otthon!