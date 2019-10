Csák Nap és Kápolnaünnep Csákváron az ősi szokások megőrzéséért

A Csák Hadat a palóc családok mintájára Versegi-Herczeg Balázs és néhány hasonlóan gondolkodó barátja alapította azzal a céllal, hogy megőrizzék és ápolják az ősi magyar hagyományokat. Az általuk szervezett programok azonban nem zártkörűek, bárkit szívesen látnak, aki szeretne elmélyedni a történelembe.

Az ő ötletük nyomán született meg 2016-ban az Őszi Csák Nap nevű rendezvény is, amelyen kezdetben csak a baráti családok vettek részt, mára azonban már jóval szélesebb az érdeklődők köre. A szombati eseményre érkeztek például Székesfehérvárról, Szegedről, Budapestről és Gyöngyösorosziból is. Az eseményen minden alkalommal előadásokat és bemutatókat is tartanak, amire ezúttal is sor került a csákvári vadászkápolna előtti füves területen.

Ebben az évben az Őszi Csák Napot összekötötték az egykori Esterházy-birtokon található Szent Ferenc Ökumenikus Kápolna Ünnepével. A helyiek által csak vadászkápolnaként emlegetett épületet ugyanis 222 évvel ezelőtt, 1797-ben emelték.

A napot a Fejér Baranta Harcművészeti Egyesület és a Kispesti Koppány Vezér Baranta tagjai indították, akik a kápolna előtt ostoraikkal pattogtatva meneteltek körbe, így tisztítva meg ősi szokás szerint a teret és a lelkeket.

„Az ostor nemcsak mezőgazdasági, de ősi szakrális eszköz is volt, amelyet többek között templom- és házszenteléskor is használtak a régi magyarok” – magyarázta Versegi-Herczeg Balázs az Összhang Kamarakórus nyitókoncertjét követően. Az esemény főszervezője röviden ismertette a kápolna történetét is – ez volt tehát a nap első előadása.

Az épület – eredetileg „török torony” – egy volt az Esterházy-kastély parkjában létrehozott sajátos hangulatú építmények sorában, amelyet gróf Esterházy János 1797-ben Anna-napi ajándékul építtetett feleségének, erdődi gróf Pálffy Anna Máriának. Az épületet a 19. században alakították át kápolnává és Szent Euszták tiszteletére szentelték fel. Egészen 1945-ig működött. A háború után a kastélyt államosították, a kápolna pedig üresen állt, kitéve az idő és a vandálok pusztításának.

2002-ben a Pro Vértes Közalapítvány újította fel, ekkor Szent Ferenc ökumenikus kápolnaként szentelték újra.

A nap további részében elhangzott előadás Attiláról és Istvánról, a férfi útjáról a hagyományban, valamint a nemzeti értékrendről is, de természetesen a barantaegyesületek is tartottak bemutatókat a kápolna előtt, ahol mátrai borok kóstolására is volt lehetőség.

Ahogy azt Versegi-Herczeg Balázs elmondta, szívesen látnak bárkit, akinek van kedve beszállni a rendezvénybe a jövőben akár olyan ötletekkel, hogy mivel lehetne még bővíteni a nap programját, akár saját tudásának szélesebb körben történő megosztásával. A Csák Had alapító tagja örülne, ha az évek folyamán akár komoly rendezvénnyé is kinőné magát a Csák Nap Csákváron.