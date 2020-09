Cifra szüreti menet vonult Kőszárhegyen

János és Mária nehezen állt kötélnek, de azután a gyerekek rábeszélték őket: aranylakodalmas házaspárként legyenek ők a szüreti felvonulás bírói párja.

Fogas János és párja, Tóth Mária májusban ünnepelte 50. házassági évfordulóját. Úgy hírlett, hetedhét határra szóló lakodalmat csapnak, a család még a kultúrházat is elkéri a falutól, de a járvány közbeszólt. Így szűkebb körben ülték meg a jeles évfordulót. De aztán eljött a szüreti felvonulás ideje, és a família nem engedett a negyvennyolcból! A két főszervező, Fogas Lajos és párja, Fogasné Bognár Judit meggyőzte a papát és a mamát: mi az nekik végig ülni egy „röpke” felvonulást…

Bíró uram és a bíróné már a polgárdi illetőségű Bódai Imre díszes hintaján ült, amikor faggatni kezdtem őket. Szabadegyházán, a téeszben ismerkedtek meg 1967-ben, János brigádvezető volt az állattenyésztőknél, Mária meg az édesapjának segített ugyanott. 1970-ben házasodtak össze, s rá négy évre költöztek Kőszárhegyre, két fiuk született.

János világéletében juhász volt, még most, nyugdíjas éveiben is tart juhokat, legelteti, pátyolgatja őket. Mária Fehérváron, a gyógyszerelosztóban, majd a kórház konyháján dolgozott. Ő is foglalkozik jószágokkal: kacsát, libát, tyúkot, galambot keltet és nevel.

A szüreti felvonulás fölött a Hérics Hagyományőrző Lovas Baráti Kör bábáskodott, a kisbírói teendőket Kovács Zoltán látta el. A menetet a két betyár, Bartal Péter és Fogas Zsolt vezette, őket követték a csikósok és a csőszleányok, nevezetesen további 40 lovas, és a 16 lovaskocsi, tele táncosokkal, kísérőkkel.

Szuper csapat! – jegyezték meg a népek, akik a faluból és a környékről is megfutottak szombaton a színes, látványos attrakcióra. Az egyik megálló ifjabb Fogaséknál volt, Juditnak és Lajosnak nagy lányuk, Viki és a barátja, Tomi, illetve Judit barátnője, Ilcsi segített a szíveslátásban. A másik megállót Simon István kérte a terciájához, náluk éppen szüreteltek. A cifra karavánt visszatéréskor Méregné Irén ízletes babgulyásával kínálták.