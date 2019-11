Bankból városházára – Lehrner Zsolt: „Nekem fontos, mennyire élhető a város”

Lehrner Zsolt Székesfehérvár új alpolgármestere. A bankszektorból a közigazgatásba „átigazolt” szakemberrel a csütörtöki rendkívüli közgyűlés szünetében váltottunk szót.

Az új alpolgármester – a három közül az egyik – november 4-én foglalta el hivatalát. Lehr­ner Zsolt nem indult az önkormányzati választáson, így a közgyűléseken szavazati joga nincs. Mint ismert, a mindenkori polgármestereknek joga van egy „külsős” alpolgármester jelölésére is.

– 2017-ben a város indult az Európa Kulturális Fővárosa címért. Ekkor mint külső tanácsadót hívtak meg az evégett összeállított csapatba – emlékezett vissza az alpolgármester.

Innen datálódik a városvezetés és az ő közös munkája.

– Igaz, hogy sajnos Székesfehérvár nem került be a végső esélyesek közé, de véleményem szerint egy nagyon erős, ütős kulturális programot rakott össze a grémium – értékelt. – Amikor most felkért Cser-Palkovics András polgármester, egy humán gondolkodású, de mégis a gazdasági életben, ügyekben jártas alpolgármesterre tett javaslatot – fogalmazott aztán, magát ekképpen be is mutatva, Lehrner Zsolt.

Valóban, ha életrajzába belepillantunk, azt láthatjuk, hogy művelődésszervezői és pénzügyi végzettsége is van. Az elmúlt 21 évben banki területen dolgozott, ebből 19 évet a K&H Banknál, vezető pozícióban. Ugyanakkor felügyelőbizottsági tagja az Aranybulla Könyvtárnak is. Sőt, lelkesen nyilatkozott a móri Wekerle Sándor Alapítvány hagyományápoló és kultúrateremtő munkájáról is, ahol kuratóriumi tagként működik közre.

– Székesfehérvár erős gazdasággal rendelkezik, úgy volna ideális, ha gyarapodása a gazdasági teljesítményen kívül folyamatosan szellemi gyarapodással is párosulna. Számomra fontos, mennyire élhető egy város. Új kihívás a XXI. századi technológiák meghonosítása. Ha mi, fehérvári polgárok élünk a város és a civil közösségek adta lehetőségekkel, felelősen, környezettudatosan cselekszünk, az mind hozzájárul a város gazdaságának növekedéséhez – ecsetelte Lehrner Zsolt, akiben, úgy tűnik, valóban összefonódik a humán és a pénzügyi gondolkodásmód.

Kérdésünkre válaszolva az alpolgármester kitért arra is, hogy megtiszteltetésként éli meg új feladatát, amely, úgy érzi, személyes karrierjében is fontos fordulópont.