A helyszínelő szerint a balesetek 80 százalékát emberi butaság okozza

„Fut, robog a kicsi kocsi, / rajta ül a Haragosi, / din don diridongó. / Ha kiborul az a kocsi, / leröpül a Haragosi, / din don diridongó. Weöres Sándor versét nem mondta el soponyai előadásán Pintér József baleseti helyszínelő, pedig azzal sem fogott volna mellé.

Mi kell ahhoz, hogy az úrvezető megforduljon furgonjával a főúton, ott, ahol dupla záróvonal tilt, nem elválasztó fal akadályoz? Két dolog. Először is az elhatározás. Másodszor pedig szükség van némi időre, nem sokra, másodpercekben mérhetőre csak. Ha a tiszta szélvédőn a sofőr kipillant előre, s nem lát szembejövőt, ha a visszapillantó tükrök sem mutatnak hátulról érkezőt, jöhet is a manőver. Igaz ugyan, hogy szabálytalan, de ha sietős, kit érdekel az ostoba KRESZ?!

Pintér József baleseti helyszínelő, veszprémi főtörzszászlós tartott előadást a minap a soponyai közösségi házban, sok fiatal ült a közönség soraiban. Pintér szóhasználata nélkülözte a „fakabát” zsargont, ellenkezőleg, néhol pikírt volt – és ez előnyére vált –, s hozzá letaglózó videókat, fotókat mutatott be. Felismerhetetlen járgányokról, felismerhetetlen emberekről. A szabályoknak beintő autósokról és áldozataikról. Az előadásnak az ismeretátadás mellett nyilvánvaló célja volt az elrettentés is.

Úgyhogy térjünk vissza a félbehagyott történetre, amit a helyszínelő elmesélt. Megvolt már a zárón száznyolcvan fokos fordulóra szóló elhatározás az autósban, s meg is indította azt a manővert. Abban a pillanattöredékben, amikor keresztben helyezkedett el az úton, belecsapódott egy motoros. Hogy került oda? Úgy, hogy se nem óránkénti 90, se nem óránkénti 120 kilométeres sebességgel „zötykölődött”, hanem, mint ahogy azt a helyszínélők végül bizonyították, 240-nel. Az is kiderült, hogy a motoros cimborájától kérte volt kölcsön a gépet, hogy kiengedje a gőzt. Hogy melyikük hibázott nagyobbat, hogy melyikük milyen büntetést érdemelne, már nem kellett vizsgálni, de a fejükre olvasni semmiképpen. Mindketten szörnyethaltak az ütközés pillanatában.

Biztonsági öv hiánya, alkohol, linkség, előzés, sebesség, elalvás, telefon. Ha az okok kezdőbetűjét összeolvassuk, a baleset szót kapjuk, sorolta fel a közlekedési baleset jellemző okait a szakember, aki hozzátette azon benyomását, hogy a balesetek 80 százalékát az emberi hülyeség okozza.

Rengeteg példát hozott. Beszélt szülőkről, egy román házaspárról, akik Bukarestből Rómába indultak el. A Dunántúlon át vezetett az útjuk. Gyermeküket nem kötötték be, hogy kényelmesen aludhasson a hátsó ülésen fekve. Hallgatni szörnyű volt, leírni leírhatatlan, mi történt vele, hogy mit eredményezett az emberi hülyeség és a biztonsági öv hiányának eredménye. Csak a két bekötött szülő szállt ki a roncsból.

Egy másik balesetet felidézve, amelyben anya, apa és kétéves fiuk ült az autóban, a szülők gondoskodtak gyermekükről, bekötötték. Magukat viszont nem. Pintér József a helyszínelés munkáját kiegészítve az őrsön, legózás közben szedegetett ki információt a gyermekből, hogy kik voltak a szülei. Nem volt náluk igazolvány.

Az, hogy az újságíró is jön-megy, például Soponyáról vezet a fehérvári szerkesztőségbe, szemerkélő esőben, sötétedés után, rendesen nem cikktéma. Úgyhogy most kivételt teszünk. Az előadás után, talán 51 km/órával haladtunk a lakott területen. Egy RUN-*** (jelentése angolul: fut) rendszámú kicsi kocsi hamar ki is vágott mögülünk, futott, robogott, biztos sietett. Sofőrje nem Pintér József kiváló előadásán járt.

– Kérjük, vezessenek figyelmesen! – írta, írja a megyei rendőrkapitányság bármelyik közlekedési balesetről szóló tömör közleménye végén.