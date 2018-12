Az év nagy eredménye a felújított katolikus templom újraszentelése

A Német Nemzetiségi Önkormányzat elsődleges célja a sváb hagyományok továbbadása, a kulturális értékek megőrzése. Így volt ez idén is. Blaumann Helgával, az önkormányzat elnökével az elmúlt évek eseményeiről, eredményeiről beszélgettünk.

– A feladatok közé tartozik a német nemzetiségi érdekek védelme, így a vértesacsai óvoda és iskola működésének támogatása, a velük történő szoros együttműködés, hiszen mind a kettő nemzetiségi jelleggel működik. Az iskolában minden évben tartanak német nemzetiségi témahetet is, amikor az egész hét a sváb kultúráról szól. Magam is szoktam ezeken a heteken órákat tartani, amelyeken beszélek a svábságról, a kitelepítésről, és persze a nemzetiségi önkormányzatról, illetve annak működéséről, hogy tudják a diákok, létezik ilyen a faluban – mondta el az elnök.

Nagyjából kétszázan bírnak sváb gyökerekkel

A kitelepítések kapcsán előkerül a testvértelepülés, a Stuttgarttól nem messze fekvő, 15 ezer lakosú Eppelheim neve is, ahová az acsaiak egy részét telepítették 1948-ban, és amelylyel lassan húsz éve ápolnak a kölcsönösségen alapuló kiváló, elsősorban kulturális kapcsolatot. Ennek része a Honismereti Kör, ahol a régi sváb dalokat éneklik, őrzik, valamint a német nemzetiségi tánccsoport is, amely 1973-ban alakult Vértesacsán és azóta is működik. Idén ünnepelte fennállásának 45. évfordulóját. – Ebből nem csináltunk nagyobb eseményt ebben az évben, mert a 40. évfordulót annak idején szépen megünnepeltük. A legközelebbi ezzel kapcsolatos nagy ünnepünket majd az 50. évfordulóra tervezzük. Ugyanakkor két éve volt a kitelepítés 70. évfordulója, amelyen egyben átadtuk a sváb tájházat is. Akkor szintén tartottunk egy nagy rendezvényt.

Sajnos nincs rá anyagi lehetőség, hogy minden nagyobb eseményt rendezvény keretében ünnepeljünk meg. Három éve viszont készült a nemzetiségi önkormányzat támogatásával egy kisfilm az itteni sváb hagyományokról: szántás, vetés, tollfosztás, tehénfejés, disznóvágás, farsang, keresztelő, és megrendeztünk egy nagyszabású esküvőt is a kikéréstől kezdve a lakodalomig, ahol megfőztük a hagyományos lakodalmas ételeket is. Az egész filmben acsai sváb nyelven beszélnek, de természetesen magyarul is feliratoztuk – mesélte Blaumann Helga. A legutolsó népszámlálási adatok szerint több mint 150 fő vallotta magát a német nemzetiséghez tartozónak Vértesacsán, de az elnök asszony szerint ez nem jelenti azt, hogy ennyien rendelkeznek sváb gyökerekkel. A tánccsoportban is van olyan, aki több mint két évtizede tagja a csoportnak, de nincsenek sváb ősei. Viszont, mivel sváb hagyományokat őriz, így nyilván a nemzetiséghez tartozónak tekinti magát.

Mit jelent ma vértesacsai svábnak lenni?

Kétszáz körül lehet azoknak a száma a faluban, akiknek viszont valóban voltak sváb felmenőik. – Az idei esztendő legnagyobb eredménye a felújított katolikus templom újraszentelése volt, amelyhez az Emberi Erőforrások Minisztériumától kaptunk támogatást. Májusban először tartottunk sváb délutánt a tájház udvarán, amelyre a helyi csoportokon kívül más, környékbeli tánccsoport, zenekar és énekkar is hivatalos volt. A zenés rendezvényen természetesen volt kávé, fröccs, valamint sváb kalács, kuglóf is. Szeretnénk a kitelepítés emlékére ezt a délutánt a jövőben minden május végén megtartani – foglalta össze az év eseményeit Blaumann Helga, akitől azt is megkérdeztem, mit jelent ma vértesacsai svábnak lenni? – Egy nemzetiséghez tartozni szerintem jó érzés, legyen az bármelyik. Büszkeséggel tölti el az embert, hogy olyan hagyományokat őrizhet és ápolhat, amelyeket valamikor a felmenői magukénak mondtak. Magam vértesacsai születésű sváb vagyok apai ágon, az első Blaumann itt nősült 1823- ban. Magyarországon Blaumannok csak mi vagyunk, vagyis mindenki, aki ezt a vezetéknevet viseli, Vértesacsáról származik – árulta el az elnök. A nemzetiségi önkormányzat idei programjai december elején zárultak az évzáró rendezvénnyel.

