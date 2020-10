Átdolgozzák a lakásszövetkezeti törvényt – Érdemi javaslatokat tehettek az érintettek

Hamarosan megkezdődik a Lakásszövetkezeti Törvény aktualizálása. Hosszú évek óta most először van lehetőség arra, hogy a lakás­ágazati szakma képviselőinek javaslatai beépüljenek a módosításba. Az érintettek tehát elmondhatják, mit kellene másképp… A Fejér Megyei Hírlap is megkérdezte, milyen változtatásokat látnának szívesen az érintettek.

Felhívást intézett a Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetsége (LOSZ) a lakáságazattal foglalkozó szervezetekhez és szolgáltatókhoz, ugyanis a Lakásszövetkezeti Törvény aktualizálásának előkészítési folyamata megkezdődött. Megfogalmazták javaslataikat a Fejér megyei érintettek is, amelyek között találhatunk dohányzással kapcsolatos témát épp úgy, mint egy esetleges gyors beavatkozás szükségessége esetén meglévő elérhetőség fontosságát is.

Meghallgatni és megfontolni

Kósa Lajos országgyűlési képviselő adott megbízást a Szövetkezeti Kutatóintézet Kft. számára, hogy szakmai szempontból vegyenek részt az érintettek a módosítások megfogalmazásában – áll a LOSZ közleményében. A Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetsége, mint a kormányzattal együttműködésben álló szakmai szervezet, megkérdezi tehát tagjait arról, milyen módosításokat tartanának fontosnak a törvényben: „Hosszú évek óta most vált lehetségessé az, hogy a lakás­ágazati szakma képviselői elmondhassák javaslataikat, véleményüket úgy, hogy azok meghallgatásra, sőt mi több, megfontolásra is kerüljenek. Elmondhatjuk, hogy áttörést értünk el a kormányzati kapcsolattartás területén, az OSZT (Országos Szövetkezeti Tanács – a szerk.) elnökének segítségével, hiszen alkalmunk nyílik szakmai véleményünk és javaslatunk megfogalmazására.”

A szakmai szövetséghez tartozó megyei vezetők és helyi lakásszövetkezeti elnökök észrevételeit várták tehát a témában október 19-ig. A Fejér Megyei Hírlap a téma kapcsán megkereste a Tóvárosi Lakásfenntartó Szövetkezetet, melynek vezetője, Szabó Ernő több javaslattal is élt a Lakásszövetkezeti Törvény módosításának reményében – ezeket a hírlappal is megosztotta.

– Javasoltam például, hogy építsenek be a törvénybe egy olyan részt, ami engedélyt ad a lakásszövetkezeteknek arra, hogy beépíthessék az elektronikus döntéshozatal lehetőségét az alapszabályba – emelte ki az elnök, aki szerint szükség volna ezzel kapcsolatosan „egy világos, egyértelmű felhatalmazásra”. Emellett egy igazán fontos és neuralgikus pontra is rávilágított egy másik kérésével Szabó Ernő: – Fontos lenne kiegészíteni a törvényt azzal, hogy tilos legyen a dohányzás a lakóépületek bejáratától számított 5 méteres körzetében is. A mai helyzet ugyanis sok konfliktus forrása – tette hozzá az elnök, akihez már lakóközösségi kérések is érkeztek, sőt, aláírásgyűjtésre is sor került a témában, melyet a lépcsőházban lakók 70 százaléka alá is írt.

Kötelesség

Néhány egyéb technikai kérdés mellett javaslatot tett az elnök arra is, hogy bővítsék azoknak a kötelezettségeknek a körét, melyek egy lakás tulajdonosát érintik. Azoknak az információknak a körét szeretné bővíttetni, melyeket köteles bejelenteni a tulajdonos a lakásszövetkezet felé. – A legfontosabb ugyanis nem szerepel ebben, mégpedig az elérhetőség. Felhatalmazást javaslok a törvényben, hogy az alapszabály előírhassa a telefonszámot és az elektronikus címet, illetve az ezek megváltozásának a bejelentési kötelezettségét, mindenkire, a tagra, a nem tag tulajdonosra, a bérlőre, a használóra stb.

Ezek azért fontosak, hogy súlyos üzemzavar, például csőtörés, dugulás, tűz, rosszullét esetén gyorsan el lehessen érni azt, aki a lakást rövid időn belül ki tudja nyitni. Egyre több lakást vásárolnak befektetési céllal, a tulajdonos másik településen vagy külföldön él, nagyon fontos a reakcióidő minimalizálása – foglalta össze a szövetkezeti elnök.

Egy másik székesfehérvári, de nem lakásszövetkezeti szolgáltató, aki lakások, társasházak ellátását végzi, szintén elmondta álláspontját: Szollár-Kaczúr Beatrix közös képviselő úgy véli, egy szokatlan ponton is módosításra érdemes a törvény. – A jelenlegi jogszabály jelentősen megnehezíti a lakásszövetkezetekből való kiválást, szinte teljesen ellehetetleníti, olyan bonyolult. Ezért sokan bele sem mernek vágni – mondta a képviselő. Ezt a bezártságérzetet kellene csökkenteni azzal, hogy rugalmasabbá teszik a kiválási folyamatot.