Amikor a közösségek egy egésszé lesznek: családi nap lesz a Mancz János lakótelepen

A Mancz János lakótelep betonos futballpályáján nagy szervezkedés folyik: október 6-ra családi napra invitálják a népet!

Mielőtt a naptárához kapna, segítünk: e hét vasárnapján, azon belül is 10 órától kezdődően várják a családokat – ahogyan mondani szokás: kicsiket, nagyokat – az imént megnevezett helyszínre. A szervező Alapítvány a Székesfehérvári Fogyasztóvédelemért képviseletében Domokos Tamás kuratóriumi tag elmondta: a rendezvénnyel céljuk, hogy a Civil Központ munkatársai ne csupán a civil szervezeteket támogassák, de a lakossági, közösségfejlesztési feladatokban is részt tudjanak venni. A központ közelében ugyanis – vélekedett – nincsen olyan közművelődési intézmény, amely ellátná ezt a feladatot. Így választották ki helyszínül a Civil Központhoz közeli futballpályát is.

A sajtótájékoztatón ismertették a terveket is: a 10 órai megnyitót követően gumiköteles ugrálójáték (trambulin), úgynevezett vízen járó labda és a hagyományosnak mondható arcfestés, kézműves-foglalkozás, népi játszóház, lufi és bohóc is várja a családokat.

Molnár Tamás ifjúsági és civil tanácsnok, a program védnöke kiemelte: kiváló program ez a további közösségépítéshez.