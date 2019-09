Aki képes, szeretne és szándéka, tehet a honvédelem ügyéért – derült ki a börgöndi repülőnapon

Motorzúgás andalította el. A börgöndi reptér – mondjuk így – közönségforgalmi részén szundított a fűben, nem törődött a nedvességgel, amely a harmatnál is kevésbé szivárgott át mackószerelésén. Ébredezett, a távolban repülőgép körvonalai tűntek elő.

A repcsi – egy hatalmas, ám picit csálé EPP – egyenesen felé szállt. Mit szállt?! Zuhanórepülésben közelített, durr, beletrafált orrnyergébe! Ám a leleményességgel feltalált EPP – extrudált polipropilén – anyagból kreált légtornász szerkezet meg nem sérült. A teremtésben nem különben értően összerakott orrnyereg se nyekkent.

Hősünk huszonnegyedik alkalommal vett rész a vasárnapi Börgöndi Repülőnapon. Vagyis ott volt mindegyiken. Széles mosollyal adta vissza a vásárban vásárolt modellrepcsit a csak ímmel-ámmal megszeppent fiúcskának, akinek még van egy-két megtanulnivalója a repülési irányzékról, orrmeredekségről, hajtómű-fékezésről, aztán lazán rákacsintott a leendő pilóta szabadkozó anyukájára, s felpattant: futott a megnyitó, a színpad felé, ahol éppen tapsolta a publikum a szervezőgárda jeleseit, köztük az Albatrosz elnökét, Szilády Dezsőt, ez pedig végre komolyságra intette.

Nos, Szabó István honvédelmi államtitkár beszélt elsőként a bemutatások után, talán azért is, mert ebben az esztendőben különösen nagy számban és arzenállal működött közre a Börgöndi Repülőnapon a magyar katonaság. Az államtitkár méltatta a szervezőket, a hagyományőrzés lánggyújtó, másokat is inspiráló gesztusát, sőt, méltatta a börgöndi repteret is, amely, mint mondta, benne van a tavaly százévessé lett magyar katonai repülés nagy könyvében.

– Ez a rendezvény az, amely összehozza azokat az embereket, katonákat és civileket, akik rajonganak a repülésért, amely terület, tevékenység olyan értékekre támaszkodik, mint a bajtársiasság, egymás tudásának tisztelete és az összetartás – fogalmazott Szabó István, aki szerint elválaszthatatlan egymástól a civil és a katonai repülés. A politikus emlékeztette a közönséget, hogy az elmúlt években elindított jelentékeny honi haderőfejlesztés kiemelt területe a légierő.

Nem csoda, hogy akár – no, nem éles – fegyvereket is kézbe vehettek a vendégek, vagy éppen diskurálhattak terepmintás egyenruhába bújt legényekkel, magyar honvédekkel a toborzó sátornál, s bemászhattak pilótafülkékbe, kipróbálhattak akár helikopterszimulátort is.

– A honvédelem nemcsak a magyar honvédség programja, széleskörűen támaszkodik arra a civil rétegre, amely képes, szeretne és szándéka, hogy tegyen a honvédelem ügyéért – jelentette ki Szabó.

Az egyik legfontosabb rendezvény

Cser-Palkovics András polgármester Fehérvár egyik legfontosabb közösségi rendezvényének nevezte a repülőnapot, s kifejtette, ha nem lenne az Albatrosz Repülő Egyesület, a börgöndi reptér se lenne már! Az égi programkavalkád számos visszafojtott lélegzetet, kiejtett teringettét, ámuló-csillogó tekintetet csalt elő, nyert meg magának a közönségtől. Úgy volt, hogy a délelőtti felhős időjárás megszitálja a programot, mégis égre röppentek a várva várt gépek. Hasított a Gripen, a Delfin, maga Veres Zoltán motoros műrepülő, oldtimer-repülőgépek, de még utasszállító is. Szépen fogtak talajt az ejtőernyősök mind. Egyedül a Nemere nem repült, de ez nem fura. Révy Lászlótól úgy tudjuk, erre még alighanem két évet várni kell.

A mester a Magyar Régi Vitorlázórepülő Sport Alapítvány és az Albatrosz Repülő Egyesület projektjében tavaly óta építi budaörsi repülőgép-asztalos műhelyében az 1936-ban 326,5 kilométer per órás világrekordot elért legismertebb magyar vitorlázó repülőgép, a Nemere mását. A gépet 1948-ban – „szakmai féltékenység és hozzá nem értés miatt” – éppen Budaörsön darabolták föl.

Égi igazságszolgáltatás.