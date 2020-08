A sztereotípiákkal szemben – Interjú hazánk első női drónpilóta oktatójával

A Zichyújfaluban élő Szaniszló Mónika 2017 óta rabja a dróntechnológiának, számos ipari munkával a háta mögött pedig 2020 nyarától már a drónozás szépségeit oktatja a növendékeknek.

A műszaki beállítottság, ezáltal a drónozás is, az emberi fejekben egy kifejezetten férfias foglalkozásnak számít. Mondhatjuk, erre hölgyként bőven rácáfolsz, különösen, ha figyelembe vesszük, hogy a dróntechnológia szinte minden pontján kipróbáltad már magad. Egy dolog azonban repülni, és egy másik oktatni. Hogy kerültél az oktatói pozícióba?

– Pár hónappal ezelőtt egyeztettem Magyarország egyik vezető dróndisztribútorával, aki felnőttképzési intézményében drónos képzéseket szervez, és mivel ismerték a múltamat, adódott a lehetőség, hogy jómagam is oktatóvá váljak. Jelenleg alapfokon elméletet és gyakorlatot is tanítok, valamint ha szükséges, specifikus képzésekbe is besegítek, mint például a mezőgazdasági pilóta vagy a drónoperatőr képzés.

Álljunk meg egy szóra! Jelen pillanatban Magyarországon semmi sem kötelez egy drónfelhasználót arra, hogy oktatásban vegyen részt.

– Ez így van, viszont annyira fejlődik a technológia, rengeteg új munkakör jön létre, ez pedig óhatatlanul vonzza magával az oktatás igényét. Szerencsére a felhasználók szeretnének is tanulni, megfelelően használni a kezükben lévő eszközt, hiszen a szép fotók és videók készítésén túl rengeteg egyéb lehetőség rejlik a távirányítású légi eszközökben.

Hogy néz ki egy oktatás?

– A koronavírusos időszakban webináriumokat tartottunk, amikor pedig enyhültek a szigorítások, kiscsoportos tantermi képzéseket indítottunk, általában 8-10 fővel. Mivel a gyakorlat során fontos, hogy mindenki tudjon éles repüléseket végrehajtani, megszokni a drónt, ez a létszám pont megfelelő erre.

Hobbi drónokat használunk, a specifikus képzéseken pedig különleges eszközöket is megmutatunk a hallgatóknak, mint például a multispektrális felszereléssel rendelkező monitoring gép (egyfajta felderítő drón – a szerk.), vagy a permetező drón.

Az elméleti képzés során oktatunk meteorológiát, aviatikai alapokat, egészségügyi ismeretket, beszélünk a légtér szerkezetéről, a jogszabályokról, átbeszéljük a gépek műszaki paramétereit, képességeit, a hozzájuk tartozó szoftvereket és a vészhelyzeti eljárásokat is.

A gyakorlat során egy foglalt légtérben dolgozunk. Mielőtt az égbe szállnánk, megbeszéljük a felszállás előtti biztonsági teendőket, ami rendkívül fontos, erre repülés közben is többször rá szoktam kérdezni. Ezt követően megtanulunk felszállni, leszállni, elsajátítjuk az alapműveleteket, amikből majd a vizsgafeladatok is kialakulnak.

Miért jobb ez a technológia például a mezőgazdaságban, mint az emberi erőforrás?

– A világunk, ezáltal a mezőgazdaság is, halad a precíziós gazdálkodás felé, ami dróntechnológia nélkül nem működik, hiszen a segítségével például könnyedén fel tudjuk térképezni egy adott mezőgazdasági területen, hogy mely növények betegek, ezáltal célirányosan tudjuk a vegyszereket is permetezni, megkímélvén az egészséges földeket.

Hogy oszlik meg a nemek aránya az oktatók közt?

– Ha minden igaz, jelen pillanatban én vagyok hazánkban az egyetlen női oktató, úgyhogy a mérleg erősen dől az egyik oldalra. Ez az első alkalmakkor szokott meglepetést kiváltani a növendékekből, de szerencsére a folytatásra teljesen eltűnt. Megfogadják a tanácsaimat, mernek kérdezni, kialakult egy oktatói bizalom köztünk. Ennek nagyon örülök! Idáig nagyjából 30 pilótát képeztem ki, és kaptam már olyan visszajelzést a Drónpilóták Országos Egyesületétől, hogy több felhasználó a tagsági felvételét azért kezdeményezte, mert jogkövető magatartást szeretne folytatni, ahogy azt a tanfolyam során javasoltam nekik.

És a növendékek között vannak hölgyek?

– Minden eddigi képzésemnél voltak női résztvevők, akik ügyességben nemhogy elmaradnának a társaiktól, hanem néha még engem is meglepnek, hiszen volt alkalom arra, hogy a csoportban a legnagyobb fejlődést egy fiatal lányon láttam.

Miután nem kötelező a képzés, mekkora igény van erre?

– Azok, akiket érdekel ez a világ, pontosan tudják, hogy december 31-től életbe lép az új Európai Uniós dróntörvény, mely kimondja, hogy mindenkinek, különösen aki munkavégzésre, ipari felhasználásra használná a drónt, kötelező valamilyen formában alapoktatáson részt vennie. Ezen kívül a pilótáknak regisztrálniuk kell magukat és a drónt is egy adatbázisban, amin keresztül a hatóság ellenőrizni tudja, hogy például jogosan használja-e a légteret az adott illető.

Összegezve tehát jelenleg még nem kötelező az oktatás, ellenben ha államilag elismert papírja van az embernek a tudásáról, az egy állásra való jelentkezés során jókora előnyt tud jelenteni már most is.

Ipari felhasználást mondtál. Az egyre nagyobb népszerűségnek örvendő esküvői videósok, reklámfilmesek is ennek számítanak?

– Gyakorlatilag igen, révén ők mindenképp embertömeg fölött repülnek, munkavégzés céljából és nem hobbiból. Jelenleg azonban még ugyanazok a szabályok élnek, mint korábban, vagyis eseti légtér és biztosítás szükséges a legális drónhasználathoz.

Rengeteg területen kipróbáltad már magad az esküvői drónozástól kezdve a filmforgatásokon át az ipari munkákig. Melyik a kedvenced?

– Nem tudnék egyet sem kiemelni, mivel a repülés az, ami óriási élmény számomra. Úgy tudnám a legjobban megfogalmazni, hogy magát a dróntechnológiát imádom, annak minden porcikájával.

