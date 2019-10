A Székely Autonómia Napját ünnepelték a Balatoni úti székelykapunál

A Székely Nemzeti Tanács úgy határozott, hogy október utolsó vasárnapja a Székely Autonómia Napja, ezen alkalomból Székelyföld-szerte őrtüzeket gyújtanak.

A kezdeményezők össznemzeti imádságra és őrtüzek gyújtására kérték a Kárpát-medence lakosságát. Az első ilyen összetartásra és szolidaritásra buzdító esemény 2015-ben volt. Azóta egyre több település csatlakozik a kezdeményezéshez. Ilyenkor mécsesek, fáklyák, vagy akár nagyobb tüzek ragyogják be nemcsak a Székelyföldet, de az anyaország sok pontját is.

A székely egy őrző nemzet, melyre évszázadokon át számíthattunk

A koronázóváros sem vonhatta ki magát a jelentős esemény alól: a Fejér Szövetség atyáskodása mellett fáklyás menet indult vasárnap a Balatoni úti székelykaputól. Többek között a Rákóczi Szövetség, a Szent György lovagrend, a Válasz Egyesület, a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom vett részt az összefogást szimbolizáló eseményen.

Boór Ferenc, az egyik szervező, a Fejér Szövetség társelnöke a vasárnap délutáni közös imán és fáklyás meneten úgy fogalmazott, hogy a székelykaputól induló felvonulás a másik körforgalomban álló koronáig tart. A korona szó határt is jelent és ez azt szimbolizálja, hogy elmegyünk a határokig, hogy érvényt szerezzünk a székely követelésnek.

A rendezvény célja az összefogás, nemcsak határon belül, hanem azon kívül is. Csak akkor érjük el szabadságunkat, ha képesek vagyunk mások, jelen esetben testvéreink szabadságáért is küzdeni – mondotta. Az összefogást mi sem szimbolizálja jobban, mint hogy politikailag különböző szervezetek fogtak itt össze a közös cél érdekében. Dudaszó adta meg az esemény kezdőhangját a körforgalom füvén. A focirangadóra érkező autók százainak zaja mellett Deák Lajosné önkormányzati képviselő azt mondta: fontos egységesnek lennünk és kiállnunk a székelység mellett, hiszen a nehézségek ellenére is őrzik a nyelvünket, s vele a magyarságukat. A mécsesek meggyújtása előtt Boór Ferenc elmondta, hogy a székely egy nemzet, egy őrző nemzet, akire évszázadokon át számíthattunk és ők is számíthatnak ránk. Fontos, hogy nem elég az autonómia, hanem teljes területi önrendelkezést kell sürgetni és ezt meg kell hallania minden magát európainak valló nemzetnek.

Miután elhangzott a Nincs is a székelynél árvább a világon című dal, a szervezők köré csoportosuló jelenlévők közös imába fogtak, s elmondtak egy Miatyánkot. Mielőtt a fáklyák meggyújtásának nekiláttak volna, Boór Ferenc egy különös összefüggésre hívta fel a jelenlévők figyelmét. Mint elmondta, őseink 108 nemzetséggel érkeztek ebbe a hazába, éppen úgy 108-cal, mint ahány település van Fejér megyében. Beteljesült álom lenne, ha el tudnánk érni, hogy az összefogás erejének köszönhetően mind a száznyolc településen fellobbanna a láng ezen a napon. A viaszfáklyák fényei sorban, egymás után világították meg az őket magasba emelők arcát. A résztvevők felsorakoztak a kavargó kocsitengerrel körülvett zöld szigeten, majd a rendőrség segítségével kezdetét vette a menet a város irányába. Mire a vesszőből készült koronához értek, már szinte sötétben lobogtak a fáklyák. A felvonulók nem zavarták a közlekedés résztvevőit, de azok jól láthatták a székely, árpádsávos, magyar lobogókon, a szervező szervezetek zászlóin és a hatalmas, kifeszített molinón, hogy a menet célja nem más, mint a közös akarat: Autonómiát Székelyföldnek!