Szeptember 1-jével megtörténik az átadás-átvétel, így a szári általános iskola és óvoda fenntartója az új tanévben a helyi német nemzetiségi önkormányzat lesz. De vajon mi lesz a rossz állapotú iskolaépület felújítására, valamint a bölcsőde kialakítására nyert pályázati pénzekkel?

– A bölcsődével kapcsolatosan könnyebb válaszolni, hiszen azzal, hogy az óvoda fenntartása az önkormányzattól a nemzetiségi önkormányzathoz kerül, nem hiúsul meg az épületben pályázati pénzből megépülő minibölcsőde – mondta Németh Norbert polgármester. Az iskolával kapcsolatban azonban jóval bonyolultabb a helyzet.

Az épület felújítására az önkormányzat mintegy 100 millió forint kormányzati támogatást nyert. A tankerület el is kezdte a terveztetést és az engedélyeztetést, ám mivel időközben a településen úgy döntöttek, fenntartót váltanak, a közbeszerzést már nem folytatta le. A pénzt a székesfehérvári tankerület visszaküldte a központba. Ám az, hogy az elnyert összeget az új tulajdonos és fenntartó, azaz a Szári Német Nemzetiségi Önkormányzat megkapja-e, egyelőre nagy kérdés. Arra az eshetőségre is megoldást kell tehát keresni, ha a pénzt nem adják vissza, a felújítás ugyanis nem odázható tovább.

A fenntartóváltás hátterében főként az áll, hogy a Szári Romhányi György Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskolának gondos és lehetőleg helyi gazdája legyen, aki hosszú távon biztosítja az intézmény fejlődését. Természetesen szempont volt a nemzetiségi nevelés megerősítése is. Szomorú, de nem egyedi tapasztalat volt, hogy az elmúlt évek folyamán a tankerület nem költött az épületre.

A 7-8 fős minibölcsőde megépítésére július végén nyert támogatást az önkormányzat, amely jövő szeptemberre el is készül és a nemzetiségi önkormányzat tulajdonába kerül. Az iskola felújítása és bölcsőde kialakítása is szerepelt azon a „kívánságlistán”, amelyek megvalósítását a száriak a tavalyi önkormányzati választások előtt egy lehetséges új polgármestertől vártak. A településen élők komfortfokozatának további növelése érdekében megjelölték többek között a közvilágítás, valamint a falu informatikai hálózatának a fejlesztését is. Nos, ezek mind megvalósultak: az energiatakarékos, mégis erősebb fényt biztosító lámpatesteket már felszerelték – a korábbi 130 helyett 206 világít –, a héten csütörtökön lesz a műszaki átadásuk.

A közvilágítás-projekt ezzel még nem zárult le, következő körben szeretnének olyan helyeken is közvilágítást kiépíteni, ahol eddig nem volt. Ilyen például a vasútállomás, a temető vagy a focipálya környéke. A hónap második felétől az új optikai kábelnek köszönhetően gyorsabb lesz az internet Száron, a polgármesteri hivatal környékén pedig ingyenes wifi-pontot hoznak létre.

Vége felé közeledik a katolikus plébánia felújítása, amelyre a helyi egyházközség mintegy 15 millió forintot nyert. Az épület hátsó, nem használt részében készülő közösségi tér elsősorban rendezvények helyszíneként szolgál majd, illetve vendégszállások is lesznek, ahol adott esetben tábort is lehet rendezni. Az udvar átalakításában és szépítésében a Száron élő középiskolások is részt vettek, akik – az önkormányzat szervezésének köszönhetően – munkájukat beleszámolhatják az érettségihez szükséges, kötelezően teljesítendő 50 óra közösségi szolgálatba. Az új épületrészt várhatóan szeptember közepén adják át.

A templomban már kikerült és látható a falu turisztikai szempontból „titkos aduja”, Keresztelő Szent János vércsepp ereklyéje, amihez hasonló nincs még egy az országban. A köréje elgondolt rendezvény azonban az idén, a járványügyi helyzet miatt nem valósulhat meg. Ettől függetlenül elindult az ereklye történetének kutatása.

És ha már a rendezvényeknél tartunk, a tervek között szerepel az augusztus 20-i ünnepség és utcabál, a szeptember eleji Romhányi orvostalálkozó és aztán a kétnapos falunap megtartása is. Feltéve, hogy a koronavírus nem írja felül a terveket.