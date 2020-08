A rendőrség is látta az öreghegyi üldözésről készült felvételt

Ahogy azt korábban megírtuk: záróvonalon fordult be egy autós, ezzel akadályozva a mögötte haladó forgalmat az Öreghegyen. Felvétel készült arról, ahogy az ezért dudáló autóst üldözőbe vette a feldühödött szabálytalankodó.

Ijesztő autós üldözés került fel a minap az internetre, mégpedig székesfehérvári helyszínnel. A záróvonallal nem törődő autós fékezett és bekanyarodott egy parkolóba, amelyért dudát kapott a mögötte haladótól. Ezt a figyelmeztetést nem tűrte szó nélkül a közutak agresszora, és vette üldözőbe a továbbra is normál tempóban haladó autóst – aki végig rögzítette kamerájával a történéseket. Az üldözés vége az lett, hogy kényszerítette a videózót a leállásra az őrjöngő sofőr, majd egy szópárbajt követően elhajtott. A rendőrség a Hírlap kérdésére elmondta: a Székesfehérvári Rendőrkapitányság „a videó tartalma okán hivatalból eljárást indított”. Ennél több magyarázat nem érkezett, de ez feltehetően azt jelenti, hogy feljelentés nem érkezett – vagy még nem érkezett be – az ügyben, de mivel a rendőrség is látta a felvételeket, ezért megkezdték az ügy felgöngyölítését.