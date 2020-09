A régi kulturális tér felújításával tágul a fehérvári belváros

A város önkormányzata múlt hét pénteken közgyűlési határozattal jelölte ki azt a fehérvári cégcsoportot, akik hamarosan hozzálátnak a Köztársaság mozi épületének átalakításához.

Mi lesz a moziban? Itt kapnak helyet a koronázó bazilikából ránk maradt kövek és más tárgyi emlékek. Egy látványraktárba, vagyis a „kőtárba” kerülnek; az egykori mozi belmagassága sokat ígér. Itt lesz a Nemzeti Emlékhely ideiglenes látogatóközpontja is. Továbbá ez az épület lesz a központja az Árpád-ház kutatóintézetnek. Kulturális, tudományos és turisztikai célokat is szolgál tehát a jövőben az egykori filmszínház. Parkolók is épülnek.

Az Árpád-ház Program részét képező nagyberuházás – az augusztusban hozzárendelt kiegészítő támogatással együtt – összesen 3,5 milliárd forintba kerül, teljes egészében állami forrásból valósul meg – ahogy erről Vargha Tamás államtitkár, országgyűlési képviselő és Cser-Palkovics András polgármester egy hétfői, az épület előtt tartott tájékoztatón is beszámolt. A projekt része az Aranybulla-emlékmű felújítása is a Csúcsos hegyen.

A mozi… De álljunk meg a szónál! A beruházás lezárása, a látogatóközpont átadása után alighanem már nem is moziként, de kőtárként hívja majd a város az épületet. Előlegezzük meg! Vagyis: a kőtár kialakítása várhatóan 20 hónapot vesz igénybe; a kivitelező és a város közötti szerződés aláírásától, illetve a várhatóan novemberi munkaterület-átadástól számítva.

E közel két év alatt már a látványraktár belső terei is megépülnek; a Szent István Király Múzeum szakemberei­nek elképzelései alapján. A már említett kutatóintézet a Városi Levéltár részeként működik majd.

Hogy miért ideiglenes a leendő látogatóközpont? A polgármester kifejtette, a végleges látogatóközpont kialakításának majd a Nemzeti Emlékhelynél kell megtörténnie. A kőtár és a benne bemutatott tárgyak, értékek is azt hivatottak segíteni, hogy a figyelem még nagyobb legyen a Nemzeti Emlékhely területe, „a nemzet történelmi bölcsője” irányába.

Vezető képünk archív fénykép.