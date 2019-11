A környezetvédelem jelenéről, jövőjéről hallhattak pleneáris előadásokat a Corvinuson

Az erdész természetes közegébe ülteti el a fát, míg a városi ember kiragadja onnan azt. Éppen ezért felelősséggel is viseltetik iránta: apu elültette, gondozni nekem kell.

Ilyen és ehhez hasonló gondolatokat osztottak meg a plenáris előadók közönségükkel a Budapesti Corvinus Egyetem Székesfehérvári Campusán csü­törtökön megrendezett Agrárakadémia fórumon. A bevezetőben említettek Lukács Zoltánhoz, a Faápolók Egyesületének elnökéhez fűződnek, aki azt is elmondta: napjainkban már csak azért is foglalkozunk sokkalta aktívabban a fákkal, mint például a gyeppel, mert a látványos termetű növények az ökológiai szolgáltatás nagy részét adják. Ezenfelül pedig sokkal hamarabb észrevesszük, ha egy elpusztult vagy elpusztuló fa kárt tesz az autónkban, házunkban vagy bennünk – szemben a fűvel.

Hogyan érzik magukat a fák a városban? – szegezték a kérdést az előadónak, aki előbb arra világított rá: a feltevés már egyben egy állítást is takar, hiszen ezzel azt mondjuk, a fák éreznek. Ami igaz is: a fák szenvednek a civilizáció minden ártalmától.

Éppen ezért örömteli a mos­tani szakmai diskurzus, valamint Székesfehérvár eredményei, törekvései a környezet- és klímavédelem, a fásítás területén.

A Virágos Magyarország helyi sikereiről (ismeretes: idén Székesfehérvár lett az év legvirágosabb települése) Spanyárné Halász Szilvia városi főkertész tartott előadást. Köszöntőjében Molnár Tamás, a környezetvédelmi és civil ügyek tanácsnoka kiemelte: Fehérvár komolyan veszi a fásítási és erdőtelepítési programot. Emlékeztetett: a Fehérvár tüdeje program keretében több mint százezer fa elültetését tervezik a városban, egyik területként egy eredetileg ipari besorolású, azóta átminősített tercián. Emellett megújítanák a tömegközlekedést, s a közgyűlés már arról is döntött: december 31-től tilos az avarégetés.

A megyeszékhely fásítási törekvéseiről Balsay Zsolt, a Vadex Zrt. ágazati igazgatója is elismerően szólt, adatokkal alátámasztva a döntés támogatását: abban a panelkörnyezetben, amelynek szomszédságában egy akár ötvenhektáros erdő található, a településrész hőmérséklete két-három fokkal is csökkenhet.

Vendégek több helyről is érkeztek a fórumra: Biró Borbála zöldfelület-fejlesztési osztályvezető (Budapest) azt forszírozta, kell-e főkertész egy városba (a válasz: igen!), Pádár Tibor balatonfüredi főkertész pedig a fenntartható városok modelljeiről, lehetőségeiről beszélt.