A fehérvári szökőkutak is újra működésbe lépnek

Minden városi szökőkút esetében rendszeresen takarítják a vízforgató rendszer szűrőit és pótolják az elpárolgott vizet. A Városgondnokság az úszómedencéknél is használatos vegyszerezéssel kezeli fehérvári szökőkutak vizét, hogy mindig szép tiszta legyen a a víz és ne legyen fertőzésveszélyes sem.

A Városgondnokság a napokban kezdte a fehérvári szökőkutak újraindítását, azonban az ivókutak megnyitása csak a veszélyhelyzet elmúlása után történhet meg – tájékoztat Dzsaja Lajos a Városgondnokság gépészeti csoportvezetője. Kiemelte, hogy a szakemberek napi rendszerességgel ellenőrzi a város szökőkútjainak gépészetét és kiemelten figyelnek a vegyszeres vízkezelés működésére.

Kedden délután a Varkocs szobor előtt kezdték üzembe helyezni a gépészek a szökőkutat. Ennek is vegyszerrel kezelik a vizét, akárcsak az összes többi fehérvári fontána esetében. A tavaszi üzembehelyezés azzal kezdődik, hogy végigporszívózzák és kitakarítják a burkolat alatti vízmedencét. Ezt a a csikkek és az egyéb eldobált szemetek miatt évente többször is meg kell csinálni.

Működik már a palotavárosi központi parkban a szökőkút, a Püspökkutat is beüzemelte a Városgondnokság és a Pláza előtti gömbből is folyik már a víz. A gépészeti csoport szakemberei jelenleg is dolgoznak a szökőkutak beüzemelésén. A héten várhatóan az Országzászló téren is üzembe helyezik a vízfolyást. Az uszoda mellett található Balatoni sellők című szökőkút-szobrot pedig a hétvégén üzemelik be a Városgondnokság szakemberei. A héten elkezdik leszerelni a védőtetőt és a jövő héten indulhat az új szökőkút a Jávor Ottó téren.

Jövő héten hétfőn kezdik az indítását a Magyar Király előtti szökőkútnak és az Országalma körüli vízgépészetet, a hét második felében pedig várhatóan már az új szökőkút is üzemelni fog a III. Béla király téren – írja oldalán a Városgondnokság.