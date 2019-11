A dudások meg a csárda – Nem csitulnak a kedélyek Pázmándon

Nem csitulnak a kedélyek a településen az október 13-i választások óta. A voksolás ugyan érvényes volt, Virányiné Reichenbach Mónika korábbi polgármestert 53,43 százalékkal választották újra, ám a képviselő-testületbe döntő többségében ellenlábasai kerültek. A kialakult ellentétek okán a képviselő-testület megalakulása is késett.

Virányiné még a választás napján kifogást nyújtott be a helyi választási bizottságnál, illetve rendőrségi feljelentést is tett, miután a szavazóköri delegáltak jelezték neki, ismeretlenek jelentek meg a szavazókörökben, s felmerült a „láncszavazás” gyanúja is. A helyi választási bizottság a kifogásnak helyt adott, megsemmisítette a mandátumok kiosztását és megismételt választást írt ki. A Fejér Megyei Területi Választási Bizottság azonban úgy döntött, a megállapított jogsértések ehhez nem elégségesek. A képviselő-testületbe így Farkas Miklósné, Horváth István, Kalász Máté, Kutai Tibor – régi polgármester –, Stitz Attila és Tóth László kerültek be. Mindannyian függetlenként indultak, és Tóth kivételével egy platformon, Virányinével szemben állnak. Ezzel sajátos helyzet alakult ki.

A jogszabály szerint a képviselő-testületnek a választás eredményének jogerőssé válását követő 15 napon belül kell megalakulnia. Ez Pázmándon a fellebbezések miatt eleve későbbre tolódott. November 12-én a polgármester asszony a település közösségi oldalán hozta nyilvánosságra, miszerint a képviselő-testület alakuló ülése azért várat magára, mert 5 képviselő semmilyen együttműködést nem tanúsít, sőt egyértelműen kifejezték, hogy nem kívánnak együttműködni a polgármesterrel és Tóth László képviselőtársukkal, valamint hogy semmilyen szerepet nem szánnak a polgármesternek. Virányiné azt is kifogásolta, hogy többszöri kérésre sem küldtek javaslatot az alakuló ülés időpontjára és napirendjére sem, a megalakuláshoz szükséges vagyonnyilatkozataikat pedig késve adták le.

„Október 25-én volt egy egyeztetés, amelyen felhívtam a képviselők figyelmét bizonyos törvényi kötelezettségekre, illetve az aktuális feladatokra, ám egyeztetés helyett azt hajtogatták, csak a képviselő-testület hivatalos megalakulása után hajlandók bármit is tenni vagy ötleteket adni, és többször is kiemelték, új időszámítás kezdődik a településen, amikor is ők, öten határozzák meg, mi történik majd, és mondják meg, mit kell tennie a polgármesternek. Úgy tűnik, fogalmuk sincs az önkormányzatról, és azt hiszik, hogy a pénzt úgy lehet elkölteni, ahogy ők azt gondolják” – mondta el lapunknak Virányiné, aki szavainak megerősítésére elküldte azt a hangfelvételt is, amelyet az egyetlen, október 25-i megbeszélésen rögzített.

A kialakult helyzettel kapcsolatban természetesen megkerestük az egyik „ellenoldali” képviselőt. Stizt Attila elmondta: „A faluban számunkra is meglepő módon zárult a választás, így most van egy polgármesterünk, aki nem tűr meg maga mellett olyan embereket, akiknek az övétől eltérő véleménye vagy önálló gondolatai vannak” – fogalmazott. A képviselő szerint Virányiné újraválasztása azt jelenti, a pázmándiak elismerik a polgármester eddigi eredményeit a faluban, de a mellé választott képviselőkkel azt üzenik: változtatni kell a diktatórikussá vált irányítási stíluson.

Azt is elmondta, a vagyonnyilatkozat nem lehetett akadálya az alakuló ülésnek, mivel annak beadására 30 nap állt rendelkezésre. Amúgy pedig a képviselők beadták nyilatkozataikat, csak nem a gazdasági bizottságnak, ahová ezeket be kellene nyújtani és amely a képviselő-testület meg nem alakulása miatt még nem állhatott fel, hanem a jegyzőnek.

Stizt arra is rámutatott, az alakulógyűlés összehívása a törvény szerint a polgármester feladata és kötelessége, amire nekik semmilyen ráhatásuk nincs, vagyis Virányiné kifogása arra nézve, hogy a képviselők semmilyen formában nem keresték meg a választást követően, értelmetlen. Az egyetlen, általa megjelölt időpont pedig egy olyan nap volt, amit a képviselők előre jeleztek, hogy számukra nem megfelelő.

Virányiné szerintük arra játszik – és erre volt már példa korábban is Pázmándon –, hogy a képviselő-testület az egyet nem értés és így működésképtelenség miatt feloszlatja majd saját magát és a kiírt időközi választáson a saját emberei futnak be.