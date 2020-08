Ellophatták a buszt, amivel árokba borultak Kulcs és Rácalmás között (helyszíni fotók)

Kulcsról Rácalmásra vezető úton (51122, 2-es szelvény) egy busz van az árokban.

Buszos ámokfutás Kulcs és Rácalmás közötti útszakaszon

Ma reggel a Kulcs és Rácalmás között közlekedők különös helyen láthatták viszont a Volánbusz Zrt. helyijáratos csuklós buszát. A busz elhagyatottan, teljesen összetörve nyitott ajtókkal a Kulcs és Rácalmás közötti külterületi útszakaszon az árokban várja jobb sorsát. A jármű Rácalmás felé, de a menetiránnyal szemben letört faágakkal körülvéve pihen az oldalára borulva – írja a duol.hu.

A helyszínen csak annyit állapítottak meg, hogy az autóbusz jelenleg a szemrevételezés alapján totálkáros, milliós tételű károkat szenvedett. Valószínüleg eltulajdonították a külső, kulcsi telephelyen pihenő autóbuszt, mert biztosan nem járatban történt a baleset.

Konkrétumok csak a műszaki mentés után a bűnügyi helyszínelést követően állapíthatóak majd meg. Mindez a busz műszaki mentése és kiemelése után kezdődhet, amely előreláthatóan akár a déli órákig is eltarthat majd. Az éjszakai eső után a talaj szerkezete laza, ez kifejezetten nehezíti a munkálatokat a szakértők véleménye szerint. Ezért a Kulcs és Rácalmás közötti útszakaszt majd le fogják zárni, ezért bárki aki arra tervezte útját inkább kerülje el az útszakaszt.

A helyszínen a Dunaújvárosi Hírlap újságírója találkozott Jobb Gyula kulcsi polgármesterrel is, aki minden települést érintő eseménynél ott van, most is saját szemével szeretett volna meggyőződni a történtekről. Arra volt kíváncsi elsősorban, hogy milyen kár érte a települést. Mint elmondta, erkölcsi biztosan, ezér is nagyon reméli, hogy nem kulcsi az elkövető. Hiszen a buszos ámokfutás beláthatatlan, akár tragikus következményekkel is járhatott volna, ha az érintett útszakaszon van szemben közlekedő- mondta el Jobb Gyula polgármester.