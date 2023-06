- Néhány nap alatt a teljes lakosság mintegy 10 százaléka telepítette az applikációt, ami jónak mondható. Az önkormányzat célja nyilvánvalóan az, hogy gyorsan, pontosan és lehetőség szerint olyan formában tájékoztassa a lakosságot, ami nem kerül sokba. Az alkalmazás használata kevesebbe kerül, mint a szórólapozás. A közösségi oldalakat sem használja mindenki, így ez sem egy tökéletesen működő hírcsatorna. Viszont, az emberek mintegy 90 százalékának van okostelefonja, amire egyszerűen feltelepíthető a Munipolis nevű alkalmazás – mondta el Mészáros Kartal, polgármester, aki hozzátette: azoknak az időseknek, akik nem rendelkeznek ilyen készülékkel, az applikáció segítségével az önkormányzat vonalas telefonra is tud hangüzenetet küldeni, illetve sms küldésére is alkalmas a rendszer.

A teljes lakosság bevonása valószínűleg nem elérhető, de minél többen csatlakoznak, annál jobb – jegyezte meg végül Mészáros, aki természetesen azt is elmondta, nem kell attól tartani, hogy minden nap „zavarognak”, bár nyilván a csendes napok mellett lesznek olyanok is, amikor akár több üzenetet is kapnak majd az óbarkiak.

Aki szeretne belépni, az keresse fel a https://obarok.munipolis.hu/regisztracio oldalt, ahol a szükséges adatok megadása után már készen is áll a hírek fogadására.