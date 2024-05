A fehérvári felmenőkkel is rendelkező sportolónő nevével tavaly ismerkedhettek meg jobban megyei olvasóink, amikor is áthajtásos ugrókötelezésben Guinness Rekord kísérletet hajtott végre több mint háromszáz diák közreműködésével az István király Általános Iskolában. Bár a kísérlet akkor nem sikerült, de hatalmas élménnyel ajándékozta meg a gyermekeket és akkor a nekünk adott portré interjújában megígérte, nem adja fel és újra belevág majd. Nos, ebbéli álma azóta sem változott, sőt egy újabbal is kiegészült ki, hiszen mint azt a FEOL-nak elárulta, nyáron Eger ad otthont az ugrókötél Európa-bajnokságnak és feltett szándéka címhez segíteni Magyarországot egyéniben és a testvérével közösen vezetett Jumpplus Akadémia fiatal versenyzőit minél jobb eredményhez segíteni.

Fotó: Tamara Cuesta

– Három számban is elindulok a kontinensviadalon: kétköteles gyorsaságiban, kétköteles show gyakorlatban és a főszámomnak tartott triplázásban is – melynek során egy ugrás alatt háromszor pörgeti meg a kötelet maga alatt –, amiben 11 évig tartottam világrekordot, jelenleg Európa rekordom van, 330 ugrással. Feltett szándékom ezt is túlszárnyalni a július 13-20. között rendezett viadalon, de természetesen nem bánnám, ha másik két említett számban is a dobogó legtetején ünnepelhetnék! – tette hozzá mosolyogva az ugrócsillag, aki jelenleg Barcelonában tartózkodik és szeretett sportágát népszerűsíti.

Fotó: Jumpplus World

A fehérvári felmenőkkel is rendelkező háromszoros ugrókötél világbajnok, ötszörös Európa-bajnok hölgynél pedig szinte mindig van ugrókötél és egy gyors bemutatóra bárhol kapható. Ezúttal a Katalán Nemzetei Művészeti Múzeum (MNAC) ikonikus lépcsőzetes szökőkútja előtt varázsolt. Ilyen az, amikor egy darabka kötél és a gazdája nem eltörpül, hanem még hozzá is tesz Barcelona egyik csodájához.