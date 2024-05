Hamburger, palacsinta, lángos és hekk – ezeket a tipikus strandétkeket egy nyári szezon alatt legalább egyszer biztosan fogyasztják a strandolók, de mégis mire számíthatnak idén, ha a Velencei-tó egyik strandjára látogatnak? Ennek jártunk utána, amikor a büfékínálatot, illetve azok árait pásztáztuk.

Fotó: Bagotai Zsanett / feol.hu

Talán a lángos az, ami az egyik legnépszerűbb nyári étel, így ezzel is kezdjük. Ennek ára feltét nélkül a legtöbb helyen 900 és 1300 forint között mozog, míg, ha szeretnénk rá egy kis extra sajtot és tejfölt azt már az 1600 forintot is elérheti, illetve a további ínyencebb darabok már a 2000 forintot is. A hekkek árát általában 10 dekánként tüntetik fel a legtöbb helyen, habár egy adag hekk akár 40 dekás is lehet, így érdemes 2200 és 3200 forint közötti összeggel számolni egy adagért, mert zömmel 550 és 800 forint közé esik 10 deka hekk ára. A hamburgerek 1500 és 2200 forint közötti összegbe kerülnek a legtöbb helyen, míg a palacsinták darabára tölteléktől függően 350 és 500 forint közé esik.

Fotó: Bagotai Zsanett / feol.hu

Ami talán érthetetlenül drágának minősül azok a fél literes kiszerelésű üdítők, ezekért akár 900 forintot is elkérnek a büfék.