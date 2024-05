Az egészségügyi adatokat egy helyre gyűjtő Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér lehetőséget biztosít arra, hogy bárki nyomon kövesse az egészségügyi ellátásának menetét, elektronikusan elérje az egészségügyi dokumentumait, adatait. A webes felület által csokorba gyűjtött információkat akár zsebünkben is magunkkal vihetjük okostelefonunk segítségével.

A mobiltelefonra optimalizált EgészségAblak alkalmazásban az ügyfélkapus azonosítást követően egyazon felületen elérhetővé és könnyedén áttekinthetővé válnak például az egészségügyi dokumentumok és a Covid tanúsítványok is.

– Az EgészségAblak mobilapplikáció már régen túlmutat azon, hogy csak a receptek kiváltására vagy az egészségügyi dokumentumok megtekintésére használjuk. Az alkalmazás nem titkolt célja, hogy ne csak kényelmi szolgáltatásokat nyújtson, hanem használatával a felhasználók egészségtudatosabbá, tájékozottabbá váljanak. Mindezek mellett hatékonyabbá válik az orvos – beteg – gyógyszertár – gyógyászati segédeszköz forgalmazók együttműködése is – írja az eeszt.gov.hu az alkalmazásról, melyben a felírt recepteken túl például már az egyes gyógyszerekhez tartozó betegtájékoztató is elérhető a felületen. A szolgáltatás segít abban, hogy a felhasználók jobban megismerjék a számukra felírt gyógyszerek összetételét, hatásmechanizmusát, mellékhatásait. A részletes leírásnak köszönhetően könnyebben felismerhetők a lehetséges mellékhatások, valamint esetlegesen a más gyógyszerek szedése miatt előforduló kölcsönhatások és allergiás reakciók. Éppen ezért az applikáció jó szolgálatot tehet sürgősségi helyzetekben és utazások során is.

Egyetlen kattintással elérhetőek és nyomon követhetőek az egészségügyi szolgáltatásokhoz kapcsolódó, már lefoglalt időpontok, valamint a háziorvos neve, telefonszáma, rendelési ideje. A TB-lámpa megmutatja a TAJ-számunkat és azt is, rendezett-e a biztosítási jogviszonyunk. Fontos azonban kiemelni, hogy az applikáció nem helyettesíti a TAJ kártyát.

Az „Egészség A-Z” menüpont a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ szakmai tartalmai által kínál átfogó gyűjteményt egészséget érintő témákról, például betegségekről, vizsgálati leírásokról, valamint a szervezet egészséges működéséhez szükséges tudnivalókról. Hangsúlyozandó: a felületen fellelhető információk nem helyettesítik az orvosi konzultációt. Az egyes betegségekhez, könnyebb háztartási balesetekhez kapcsolódó leírások bizonyos esetekben gyors és hatékony segítséget nyújthatnak. Vegyük példaként az égési sérüléseket, melyek akár sütés-főzés közben, egy óvatlan pillanatban is bekövetkezhetnek. A felület részletesen leírja az egyes égési fokozatokhoz tartozó érezhető és látható tüneteket, s azt is, mely esetben szükséges orvoshoz fordulni. Mindemellett az égési sérülések otthoni kezelésére s további megelőzésére is útmutatást ad az alkalmazás.

Az egészség megőrzését szolgáló funkcióként a program javaslatot tesz arra is, hogy az általunk a megadott listából kiválasztotta korra és nemre való tekintettel mely szűrővizsgálatokra, milyen rendszerességgel szükséges ellátogatni.