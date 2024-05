A pincéből a Panoráma úton tovább menve eljuthatnak a Bence-hegyi kilátóba, ahonnan az egész tavat be lehet látni. Nyáridőben kellemes kikapcsolódás felkeresni a Korzót és élvezni az ottani partszakasz strandját és a sportolási lehetőségeket. Ha szeretnek kerékpározni, bringára pattanva körbe tekerhetik a tavat és a környéket. Ha pedig további kulturális látnivalókra vágynak, keressék meg a velencei temetőben Iszhak Molla (Molla Szadik) sírját, aki Vámbéry Ármin társaságában jött Magyarországra az 1860-as években és később egy velencei asszonnyal élt. Ő fordította csagatáj nyelvre Arany János Rege a Csodaszarvasról című munkáját is. A katolikus templom tornyában lakik a megye egyik legrégebbi, 1554-ben öntött harangja. Ha viszont zajosabb, fiatalosabb programot keresnek, látogassanak ki az EFOTT-ra!

A Bence-hegyi kilátóról csodás panoráma tárul a szemünk elé

Fotós: Nagy Zoltán Péter

Nyáron pörög az élet, télen csend van

Nagy Károly családja 300 éve Velencén él, azt mondja, ez őt is kötelezi. Számára Velence az otthon, a múltján túl a jelene is ide köti, nem is tudná máshol elképzelni az életét. Elkötelezett Velence múltjának és értékeinek megmaradása mellett is. Úgy véli azonban, a beköltözők nagy része nem érzi magáénak ezeket. Érték a tó, a templomok, a Bence-hegyi kilátó, a természeti szépségek, a túra-, és kerékpárútvonalak.

Nagy Károly

Fotós: Nagy Zoltán Péter

Papné Kiss Zsuzsanna és férje 2010-ben, több mint 60 évesen költözött Velencére, a Bence-hegyre. Abban az időben komoly betegséggel küzdött. Azt mondja, a nyugalom, a jólevegő, és a kerti munka gyógyította meg. Nyáron a település egy kicsit zajos, de télen csendes. A környék családoknak is ideális, az unokákkal ők is sokat kirándulnak, bejárták már az egész környéket, a szomszédos településeket is. Egy dolgot hiányol Velencének ezen a részén: nincsenek járdák, ami a szezonbeli nagy forgalomban veszélyes.

Papné Kiss Zsuzsanna

Fotós: Nagy Zoltán Péter

Bogdán Csaba az Alföldről került Velencére. Olyan helyet keresett, ami közel van a nagyvárosokhoz, de nyugodt, csendes. Velence ennek megfelel és még olyan plusz adottságai is vannak, mint a tó, a kirándulási és sportolási lehetőségek. Vonzotta őt a település kettőssége is: nyáron pezseg az élet, de télen csend van. Ilyenkor lehet töltődni, lelkileg építkezni.