A megnyitóra, és természetesen a művekre sokan voltak kíváncsiak, amely rendkívül jó érzéssel töltötte el megyénk kiváló fotográfusát, akinek sikereiről, és munkásságáról már több ízben is beszámoltunk portálunkon. Az eseményen jelen volt Kubik Anna művésznő, kinek jelenléte, és szavai nem egyszer okoztak megható pillanatokat Kővári Rudolf számára.

De milyen út vezetett addig a pontig, hogy könnyek között, "rivaldafényben" mutathassa meg alkotásait a jenői művész?

- Úgy éreztem, hogy ismét eltelt egy kis idő a munkásságomban, s szívesen megmutatnám az elmúlt évek alkotásait. Egy véletlen kapcsán merült fel a helyszín ötlete. Először Ősiben terveztem a megvalósítást. A kastélyban picit több munkával járt a szervezés, kivitelezés - műemlék épület, nem lehet csak úgy képeket tenni a falra -, de úgy érzem, megérte a fáradtságot, és a befektetett munka ismét meghozta gyümölcsét.

Ahogy azt már fentebb is említettük ez a második kiállítás, amely megvalósulhatott. Az első Székesfehérváron került megrendezésre, ott a szervezés sokkal egyszerűbb volt, mivel a Köfém Művelődési Ház erre szakosodott, és ahogy a fotográfus mondja, profik a kivitelezésben. Nagyon jó emlék az első kiállítás is számára, s bízik benne, hogy még lesz alkalma a Kőfém Művelődési Házban megmutatni alkotásait. A Nádasdy-kastély pedig ahogy mondja, egy gyönyörű helyszín, itt látni a képeit nagyon megtisztelő, és hatalmas boldogság.

Mert a művészet minden korosztálynak szól

Forrás: Schlauszky Szilárd

A képeket csodálva biztosan sokakban felmerül a kérdés, hogy vajon mi alapján válogatja ki egy fotós képet, miként dönti el mi az, amit megszeretne mutatni a kíváncsi szempároknak.

- Esetemben nem könnyű válogatni. Nincs kiemelt, speciális területem, s mivel mindig mindent szeretnék megmutatni, így ez a kiállítás is "vegyes" lett. Ez talán valahol előny is, hiszen így a látogatók nagyobb valószínűséggel találnak egy, vagy több számukra kedves alkotást. Igyekeztem tematikusan elrendezni a fotóimat. A válogatás már nehezebb feladat. Most is sok olyan fotóm nem került ki, amelyekkel kiemelkedően sikeres voltam nemzetközi szinten. De ez azt jelenti, hogy akár szervezhetem is a következő kiállítást.

A kiállítás egyik különlegessége, hogy a fotók alatt kis üzeneteket olvashatnak a látogatók. Az alkotó szerette volna ezáltal még közelebb hozni a gondolataihoz, érzéseihez a kiállításra látogatókat. Úgy véli így talán jobban látják, mi is van egy-egy kép mögött. Ezeket az üzeneteket angol nyelven is kihelyezte, hiszen a kastélyba rengeteg külföldi is ellátogat szerencsére. A gondolatok sok esetben arról szólnak, hogyan is készült a fotó, mennyi munkával jár, vagy épp sokszor milyen szerencse árán kapta el a pillanatot, de van, hogy a gondolat előre megszületett a fejében, s leírta, miként valósította meg, hogyan instruálta a modellt.

Kubik Anna csodálja a műveket, amelyekben ott lapul a remény

Forrás: Schlauszky Szilárd

A Nádasdy-kastélyban kiállított fotók összefoglalva az Itt-Hon-Vágy nevet viselik, amely egy apró szójáték, rámutatva a kiállításon található fotók témájára.

- Sok itthon készült Magyarországon, de van külföldi is. Egy picit utal arra is, hogy haza szerettem volna vinni a kiállítást Ősibe (ott nőttem fel), illetve arra is, hogy találhatóak aktfotók egy kis elkülönített részen, ami a vágyra utal. Ahogy Kubik Anna említette, a fotóimban mindig ott van a remény. Mindegyikben. Ez is egyfajta vágy arra, hogy egy jobb világban éljünk. A megnyitón sokszor küzdöttem a könnyeimmel. Eszembe jutott, mennyi munkám van ebben, s nagyon jó érzés volt látni, hogy rengetegen eljöttek.

