10 éve már, vagy talán több is, hogy nem jutottunk el családi nyaralásra. Tavaly majdnem összejött, ám két olyan "gyerekkel", akik hétvégén és ünnepnapokon is dolgoznak, a szabadság megtervezése pedig felér egy logisztika vizsgával, nem egyszerű dolog ez. Na de most, most eljött a mi időnk, és ha már ennyi idő után kerül sor erre, akkor nem aprózzuk el! Na jó, nem a Maldív-szigetek az úti cél, de tekintve, hogy a szüleink először fognak repülni, valamint anyukámnak a tengerrel való találkozás is első alkalom lesz, így sok szempontból különleges nyaralás vár ránk. Valahogy most az sem zavar, hogy hajnali 5 órakor kell majd ébredni, hiszen jövő héten ilyenkor már Olaszországban leszünk együtt, négyen, ahogy a régi szép időkben és számomra nem is kell több a boldogsághoz, talán még egy Aperol!