Változások a roller után

A rollerek amilyen népszerűek, legalább annyi fejtörést is tudtak okozni azzal, hogy sokan nem rendeltetésszerűen használták vagy éppen helyezték le azokat a közlekedés után. A fővárosban például rendszeresen lehetett látni az utca közepén hagyott rollert, de volt olyan is, amelyik a Dunában kötött ki. Szerencsére az ilyen deviáns magatartás Székesfehérváron nem gyakori, a polgárok mintaszerűen használják ezeket az eszközöket, így bizalommal helyezték ki az új elektromos bicikliket – mondta el Irmai Krisztián, a Lime magyarországi vezetője. A szanaszét hagyott eszközök mostantól nem jelenthetnek problémát, hiszen nem lehet a bicikliket bárhol letenni. A városban 170 parkolópontot alakítottak ki, s csak ezeken a pontokon lehet a biciklit "kicsekkoltatni", míg a rollerek esetében lazább volt ez a megkötés, hiszen a parkoltatás csak a belvárosra vonatkozott.

Fotó: Fehér Gábor / FMH

Parkolás biciklivel

Székesfehérváron több fedett parkolót is kialakítottak a bicikliknek, amelyek mostantól a hagyományos mellett az elektromos biciklik parkolópontjaiként is üzemelnek. Mészáros Attila alpolgármester elmondta, hogy a parkolópontok közszolgáltatási intézmények előtt vannak, de a külső városrészeken is kialakítottak parkolóhelyet az elektromos bicikliknek. – Igyekszünk több olyan lehetőséget biztosítani a székesfehérváriaknak, melyekkel le tudják cserélni az autóhasználatot. Az elektromos eszközök használatának mutatói igen jók a városban, hiszen a száz legtöbb felhasználóból 14 felhasználó székesfehérvári. Ők többnyire a késő esti, hajnali órákban használják a rollereket – fogalmazott az alpolgármester.