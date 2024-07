Agócs László sok évvel ezelőtt elhatározta, hogy egy napon ő bizony galériát fog nyitni. Ma ez az álom teljesült, és a Főnix Art Galéria első kiállítását nyithatta meg. A piciny kiállítótérbe belépve az ember horizontja mégis óriásira tágul, az ott látható, teljesen különböző stílusú művek valósággal elszédítik az embert. Miközben forgolódunk, Agócs László nagy alázattal kezd bele első megnyitó beszédébe.

Álomból valóság

– Gyermekeim édesanyjával kezdtünk évekkel ezelőtt egy grafikai műhelyt, ahol tanítás és grafikai tervezés folyt. Ma a műhely sajnos már nem működik, helyette egy galériát álmodtam meg. Sokat kellett várnom, míg ez az álom teljesült, mert nem volt könnyű megfelelő helyet találni. Idén viszont megtaláltam azt a helyet, amely alkalmas lehet arra, amit elképzeltem. Ez februárban történt, márciusban pedig már mind izgatottak voltunk, hogy ide jönnek a festmények – mondta el a friss galériatulajdonos.

Agócs László a Magyar Alkotók Nemzetközi Egyesületének tagja, melynek révén rengeteg művészt megismert az évek során, s úgy gondolta, jó volna egy közös fórumot szervezni a számukra. A pénteki kiállítás ennek a kezdetét jelenti, a kiállítások folyamatosan változni fognak. A különböző technikákkal dolgozó kiállítók az ország több településéről származnak, de van, aki a határon túlról érkezett, hogy Székesfehérvár közönsége előtt debütálhasson műveivel.

Öt egyéniség

A tárlaton öt alkotó művei láthatók, köztük Körmendi Rita alkotásai, avagy ahogy Agócs László hivatkozott rá megnyitó beszédében, a tündérhercegnő, aki különleges látásmódjával színek és fények orgiáját varázsolja a vászonra. De láthatóak Burik Zsuzsa alkotásai is, aki egyedi látás- és ábrázolásmódjával lebilincsel, meg- és felráz, magával ragad, és aztán úgy a sarokba tud csapni egy mozdulattal, hogy az ember levegő után kapkod. A tárlaton találkozhatunk egy olyan alkotó munkáival is, akinek műveit a galéria tulajdonosa szó szerint a kukából mentette ki. Képei egy fővárosi irodaházban voltak kiállítva, azonban az akkoriban kinevezett új vezető kidobatta a műveket. Agócs László egy ismerőse szólt a műkedvelő leendő galériatulajdonosnak, hogy a kuka tetején kallódnak az egyébként kiváló grafikák. – Ez úton is köszönjük neki eme förtelmes cselekedetét – jegyezte meg keserédes mosollyal Agócs László, aki most már méltó helyet tud biztosítani Horváth Csilla műveinek, de nemcsak neki, hanem Krity Viktor vésnök és grafikus alkotásainak is, akinek linómetszetei különös dimenziókba repítik az embert. Csakugyan rendkívül egyéni gondolkodásmódot tükröznek Megellai Katalin grafikus munkái, akinek művei könyvillusztrációkként és ruházati kiegészítőkön is megjelennek, neve ma már nemzetközileg ismert.