Ha szívesen megismerkednének régi magyar gyümölcsfajtákkal, megkóstolnák a 70 éves körtefa magas beltartalmi értékű körtéjét, meghallgatnák Gyulai István ökológus tanácsait azzal kapcsolatban, hogy mi mindent tehetünk a gyümölcsfáink és a saját egészségünk érdekében, akkor biztosan Csákváron a helyük!

Az ember része a természetnek, s ha a természetes élővilágnak életteret biztosítunk kertünkben, akkor a bennük való gyönyörködés mellett mind segítőtársaink is lesznek. A klímaváltozással együtt élőhelyek sokasága szűnik meg, fajok pusztulnak ki szerte a világon, amelynek káros hatását már mi is érzékeljük. Itt az idő a cselekvésre, hogy a természetes kertek divatba jöjjenek! A Természetes gyümölcsészet címet viselő program több és sokrétű gyakorlati ajánlást mutat be az innovatív kertépítészeti természet-harmonikus módszerek és a cselekvő természetvédelmi megoldások bemutatásával. Ezek a kertek minden minőségükben a vadont idézik.

A program július 28-án vasárnap 10 órakor kezdődik – és nagyjából délig tart - a csákvári Geszner-házban (Kenderesi út legvége, bejárat a kőkapunál). A részvétel ingyenes, viszont plédet, piknik takarót vigyenek magukkal!