Nem hivatásszerűen már egészen korán kamerát ragadott, és akkor még nem is sejtette, hogy ez a későbbiekben majd a megélhetést jelenteni számára, azt pedig pláne nem gondolta, hogy nívós elismerésekben részesül, és fotói a legjobb fotósok műveivel egy teremben lesznek kiállítva egy nap.

A jenői fotóművész 2020 őszén gondolt egyet, és elhatározta, hogy nemzetközi szinten is szeretné megmérettetni magát, és természetesen alkotásait is. Mára pedig magáénak tudhat egy olyan rangos elismerést, mint a Nemzetközi Fotóművész Diploma, amelyet nemrégiben vehetett át Budapesten. Ahogy mondja, a FIAP (Fédération International de l’Art Photogrphique – Nemzetközi Fotóművészeti Szövetség) diploma az egyik, ha nem a legjelentősebb, és minőségileg legnívósabb diploma, így teljesen jogos a büszkeség, ami elöntötte őt, és családját, amikor átvehette a beérett munka gyümölcsét.

Ezen elismeréshez pedig igencsak rögös út vezetett, ami persze teljesen természetes, hiszen az ilyen dolgok nem pattanhatnak csak úgy az ember ölébe, keményen meg kell dolgozni érte.

Az AFIAP, a FIAP művésze címet jelenti, mely egy többszintű ranglétra első foka. Mindegyik szint elérésének megvan a feltétele. Ennek az, hogy minimum egy évig sikeresen kell szerepleni nemzetközi fotós pályázatokon, és elérni legalább 8 különböző országban 15 pályázaton 40 elfogadott képet. A jenői fotográfus pedig a 8 ország, 15 pályázat, 40 elfogadást túlteljesítve: 13 országban, 26 pályázaton, 101 elfogadott fotót szerezett meg, melyből 10 díjazott is lett. A zsűri pedig mindig magas szinten kvalifikált fotósokból áll, akik szigorú szemmel vizsgálják a beküldött képek minden egyes apró részletét.

Büszkén vette át a nívós elismerést

Forrás: Kővári Réka

- Amikor belevágtam, azt gondoltam, hogy hazánkban nagyon sokan foglalkoznak fotózással, kiemelkedni nagyon nehéz, hiszen a fotózkodni vágyók általában rendkívül árérzékenyek. Ha a legjobbak között szeretnék lenni, akkor a felszerelésre, tanulásra folyamatosan kell költeni. Ezt finanszírozni egyre nehezebb, hiszen a legtöbb fotózással foglalkozó, irreálisan alacsony áron dolgozik. A célom, hogy szembe menjek az árral - itt értem ez alatt az árat és a tömeget is -, és a legjobbak közé tartozzak, ahol a minőség az érték, nem a mennyiség. A diploma – úgy érzem – ezt segíti, hiszen itt számos országban kell bizonyítani a világ legjobb fotóművészei között - válaszolja Kővári Rudolf arra a kérdésre, hogy miért fontos elismerés számára ez a diploma.

A budapesti diplomaátadó ünnepség fantasztikus érzés, és egy különleges élmény volt számára.

- A MAFOSZ (Magyar Fotóművészeti Alkotócsoportok Országos Szövetsége) segít a diploma adminisztratív részében, így ők adják át ezt hivatalosan. Ezen az eseményen nem csak ez történt, hanem megtekinthettük a kollégák pályaműveit. Nagyon jó érzés volt látni milyen nívós fotók között szerepelnek az én munkáim is. Ez jelenleg a diploma első fokozata (AFIAP), van lehetőség tovább pályázni, és adott idő múlva már magasabb szintű elismerést vehetek majd át. Természetesen nem szeretném a minőség rovására tenni mindezt, így figyelmem elsősorban megrendelőimnek szentelem, és a számomra egyik kedvenc területemnek, az újszülött-fotózásnak. Itt továbbképeztem magam, és egy jelentős összegű technikai beruházást követően, már néhány csöppség járt is nálam. Csodálatos élmény őket fotózni, feltölt energiával minden baba, valamint nagy öröm látni a szülők boldog arcát is, amikor kézhez kapják a fotókat.

Van ennél csodálatosabb látvány egy szülő számára?

Forrás: Kővári Rudolf

Egy valami biztos, mégpedig az, hogy fogunk még hallani a megyénket ékesítő fotográfusról, és elszántságát tekintve, ez valóban még csak egy lépcsőfok volt, melyre természetesen nem lehetett olyan egyszerűen fellépni, de mindig vannak újabb, és újabb célok, ám az elsődleges mindig is az marad számára, hogy fotóin keresztül vissza tudja repíteni egy adott pillanatba az embereket, hogy újra átélhessék életük egy-egy meghatározó történését. És csodálatos dolog, hogy egy ilyen kincs van az ő kezében.