Rekordidő alatt kelnek el a fehérvári panellakások

Hol keltek el leggyorsabban az eladásra kínált panellakások? Nagy kár, hogy tavaly nem hirdettek ilyen versenyt, mert Székesfehérvár magabiztosan nyert volna 2018-ban: átlagosan 39 nap alatt találtak új gazdára lakások. Volt olyan panel, amelyet nem több mint két óra alatt adtak el!

Vegyünk egy állítást: a panellakások évek óta sokkal hamarabb gazdára találnak, mint téglaépítésű társaik; sőt az elmúlt egy évben több városban gyorsult a panellakások eladása. Ez már önmagában is érdekes tény, de mindezt – Balogh László vezető gazdasági szakértő elemzésének köszönhetően – tudjuk fokozni: Budapesten a panellakások 2018-ban átlagosan 48 nap alatt keltek el (több mint egy héttel rövidebb idő alatt, mint 2017-ben), a székesfehérvári panellakásokra pedig 39 nap alatt akadt vevő. 2017-ben ehhez két héttel több idő kellett. Vagyis nem elég, hogy Fejér megye székhelyén több mint két héttel gyorsabban találtak gazdára a kínált panellakások az egy évvel azelőtti azonos időszakhoz képest, de az országos versenyben is első helyen végeztünk az eladási időt (39 nap) tekintve.

Fehérváron a belvárosi panel a legnépszerűbb

– A legjobb befektetés az ingatlan – mondja Weisz Ildikó ingatlanszakértő, aki korábban bankban is dolgozott, így rálát(ott) a befektetésekre, azok hátterére. – Sokan ugyanis nem saját részre vásárolják meg ezeket a lakásokat, hanem azért, hogy aztán kiadják azokat – indokolja állítását a szakértő. Ő is tapasztalta, tavaly tovább élénkült a hazai lakáspiac az előző évhez képest: Székesfehérváron nemcsak az árak, de az adásvételek száma is emelkedett.

– Mind több lakást vesznek hitelre, mert egyre jellemzőbb az alacsonyabb kamat. Mindemellett a vásárlók a használt lakások esetén is igénybe tudják venni az otthonteremtési kedvezményt (csok), amely szintén befolyásoló tényező lehet. A kedvezmény ugyanis családtól függően egy-két millió forint segítséget jelenthet. Az ügyfelek pedig azt mondják, ha már „jár nekik”, szeretnének élni a lehetőséggel – vélekedik Weisz Ildikó.

Székesfehérváron elsősorban a belvárosi panellakásokat keresik, népszerű például a Sarló, Rákóczi, Semmelweis és a Mancz János utca – bár természetesen ezeken a frekventált helyeken magasabbak is az árak. A Sarló utcában például két hónapja 305 ezer forintos négyzetméteráron kí­náltak egy-egy ilyen lakást, az új esztendőben pedig 370 ezer forintra kúszott fel a négyzetméterár. Fehérváron jelenleg leginkább 360 és 520 ezer forint között mozognak a négyzetméterárak, és az is előfordul, hogy a méretben kisebbeket a felső kategóriás áron hirdetik. A megyeszékhelyen keresettek még a fecskeparti, illetve a Vásárhelyi és a Rádió utcában található ingatlanok is. S hogy tavaly valóban gyorsan elkeltek a panellakások, azt Ildikó egy saját történettel igazolta: – Volt olyan lakás, amelynek szinte ki sem került még a hirdetése, két óra múlva már le is csaptak rá, és el is kelt – mesélte. Hozzátette: az utóbbi időben azért az új építésű ingatlanok is felkapottak, hiszen sokan úgy döntenek, hogy eladják a panellakásukat, igénybe veszik az otthonteremtési kedvezményt, és így költöznek új otthonba – ami nem feltétlenül jelenti a panellakást.

Mi lesz az árakkal?

Amikor az árakról kérdezem, azt válaszolja, ilyen szempontból nehéz megjósolni a jövőt. Reménykedik az árak mérséklődésében, s egyúttal valószínűsíti, hogy inkább a használt ingatlanok felé indul meg a kereslet. Nem mellesleg jelenleg a 62–68 négyzetméteres panellakásokat keresik leginkább, mert a családok nagyobb teret szeretnének maguknak.

– Mivel az ingatlantulajdonosok is látják, hallják, mennyire felszöktek az árak, sokan éppen ezért döntenek úgy, hogy szintén magasabb összegért kínálják ingatlanjukat. Ez azért sem segíti az árcsökkenést, mert az esetek jó részében a reális áron felül – akár tíz százalék különbséggel – kínálják tulajdonukat. Akik tehát az értékesítéskor nem az ingatlanirodák mellett teszik le a voksukat, azoknak érdemes lenne értékbecslést végeztetniük – tanácsolja az ingatlanszakértő.