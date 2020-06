Komoly kihívásokkal kell megküzdenie a Fejérvíznek

A Fejérvíz anyagi hiányát állami támogatással lehetne mérsékelni, a tárgyalások már megkezdődtek. Emellett a munkaerő megtartása, a fluktuáció csökkentése is kiemelten fontos.

Mint arról már beszámoltunk, három évtized után vezetőváltás történt a Fejérvíz Zrt. élén. A bemutatkozó sajtótájékoztató keretében Laczi Péter újonnan kinevezett vezérigazgató jövőbeli tervei mellett Cser-Palkovics András polgármester értékelte a nagy múltú vállalat jelenlegi helyzetét.

Az elmúlt években 27 kilométer vezetékrendszer épült a megyeszékhelyen. A városvezetés és a szakemberek évek óta azon dolgoznak, hogy a műszaki hibákat visszaszorítsák, így az útfelújítások során a föld alatti régi vízvezetékrendszerek cseréjére is nagy figyelmet fordított a város. Ez néha lassította vagy eltolta a beruházásokat, de hosszú távon sokkal eredményesebb a teljeskörűen elvégzett felújítás, melynek a vezetékcsere is részét képezi. Az elkövetkező időszakra is maradtak olyan gyűjtőutak, melyek alatt szükséges lesz a csere, ilyen például a Móri út környéke, a Prohászka utca és a Budai út eleje – az úgynevezett kis Budai út. Ezek zöme már tervekkel és engedélyekkel rendelkezik, így a pénzügyi helyzet függvényében az elkövetkező években a kivitelezés is megvalósulhat.

A polgármester elmondta, nem szabad titkolni, hogy egyáltalán nincs könnyű helyzetben az a cég és az a közszolgáltatási rendszer, amelynek élére Laczi Péter került

Az egész víziközmű- és szolgáltatórendszer, beleértve az állami és az önkormányzati cégeket is, nagyon komoly kihívások előtt áll. Ez a problémahalmaz nemcsak a Fejérvizet, hanem a teljes magyarországi víziközműrendszert érinti.

– Teljes egészében támogatom azt, hogy egy ilyen alapvető közszolgáltatásnak köztulajdonban van a helye, akár állami, akár önkormányzati vonatkozásban. Egy új vezetőnek nyilván vannak új elképzelései, melyek változásokat eredményeznek. Biztos vagyok benne, hogy megtalálják azokat a hatékonyságban előrelépéseket jelentő megoldásokat, ahol forrásokat lehet megtakarítani – mondta Cser-Palkovics András polgármester. Hozzátette, a magyarországi közműcégek esetében több olyan kihívás van, melyeket belső megtakarításokból nem lehet megoldani. Az állami döntéshozatal sürgetése ez esetben kiemelten fontos, ugyanis a szolgáltatás díja jelenleg nem fedezi a költségeket.

– A szolgáltatás előállítása többe kerül, mint ami befolyik a díjakból. Véleményem szerint ezt a különbözetet az államnak támogatás formájában pótolnia kell, ugyanúgy, mint például a távhőszolgáltatás esetében. Az igazolt és reális költségeket ki kell tudni fizetni, az ehhez szükséges forrást az államnak pótolnia kell – tette hozzá a polgármester, aki ezt kiegészítette: Ezzel kapcsolatban a tulajdonos önkormányzat és a cég vezérigazgatója az illetékes minisztériumhoz fordulnak és kérik a támogatási struktúra kidolgozását.

Laczi Péter elmondta, a cégnél jelenleg rendkívül nagy a fluktuáció, az elmúlt évben több mint száz alkalmazott fordult meg a vállalatnál. Célkitűzései között szerepel, hogy ez a szám jelentősen csökkenjen. Jelenleg közel hétszáz főt foglalkoztat a vállalat.

– A dolgozók fele ötven év feletti. A fiatalokat is megpróbáljuk megtartani, ehhez mindenkinek jövőképet kell biztosítanunk. Jelen esetben ez igen nehéz, de már megkezdődtek az egyeztetések ennek kapcsán. Felvettük a kapcsolatot az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Karával, dékán úrral egyeztetve megpróbáljuk bevonni a társaságot a duális képzésbe, hogy fiatal szakembereket képezzünk – mondta a vezérigazgató. Véleménye szerint a vízvezeték-szerelő szakmunkások hiánya is nagy problémát jelent. Erre a Székesfehérvári Szakképzési Centrummal együttműködve keresi a vállalat a megoldást.

A társaság jelenleg mintegy 294 ezer háztartás ivóvízellátását biztosítja. A szolgáltatási színvonal kimondottan jó, ennek köszönhetően kevés a fogyasztói panasz. A minőség fenntartása továbbra is kiemelten fontos.