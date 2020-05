Áprilisban mintegy 73 ezerrel csökkent a foglalkoztatottak száma

Május 27-én tette közzé a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) a legfrissebb magyarországi foglalkoztatottságról, illetve munkanélküliségről szóló adatokat, amelyek a 2020. februártól áprilisig terjedő három hónapról nyújtanak információt.

Feltételezhetjük, hogy a márciusban hazánkba betörő pandémia és a társadalmi távolságtartás, a különböző óvintézkedések miatt már márciusban sokan elveszítették a munkájukat, majd áprilisban még többen, még úgy is, hogy több munkahelymegtartó intézkedés is történt. Persze a májusi adatok is beszédesek lehetnek, de azokra még egy hónapig várni kell. A KSH közlése is az, hogy a koronavírus-járvány gazdasági következményei az egybe­számolt februári, márciusi, áprilisi időszakban már jelentékenyen megmutatkoznak a foglalkoztatási adatokban, de értelemszerűen nem teljes egészében olvasható ki belőlük a járvány okozta veszteségek teljes mérlege.

Előbb nézzünk egy kicsit vissza! Március 27-én jelentek meg a 2019. december – 2020. február közötti hazai munkanélküliséget, illetve foglalkoztatottságot bemutató adatok. Tehát még a járványon innen: – A 2019. december – 2020. februári időszakban a munkanélküliek átlagos létszáma 164 ezer fő, a munkanélküliségi ráta 3,5 százalék volt – írta volt a KSH; decemberben, januárban és februárban a foglalkoztatottak átlagos létszáma 4 490 000 fő volt.

Ehhez képest a 2020. február–áprilisi időszakban a foglalkoztatottak átlagos létszáma 4 436 000 főre csökkent, a munkanélküliek átlagos létszáma 174 ezer főre emelkedett, a munkanélküliségi ráta pedig – szintén a három hónap átlagában – 3,8 százalékra nőtt.

Vessünk egy pillantást csak az idei áprilisi adatokra is: a foglalkoztatottak száma 4 368 000 fő volt, 73 ezer fővel kevesebb, mint márciusban, és 136 ezer fővel kevesebb, mint 2019 áprilisában! A munkanélküliek száma 19 ezerrel nőtt, az úgynevezett inaktívak száma pedig 54 ezerrel. Mint a KSH megjegyezte, a munkahelyüket elvesztett emberek zöme – elsősorban a társadalmi távolságtartás miatt – nem keresett aktívan munkát, ezért kerültek ők az inaktív kategóriába.

A 15–64 éves korosztály foglalkoztatási rátája áprilisban 68,1 százalékot mutatott, ez márciushoz képest 1,1 százalékpontos csökkenést, az előző év áprilisához képest 1,9 százalékpontos mérséklődést jelent. A munkanélküliségi ráta áprilisban 4,1 százalékos, a munkanélküliek átlagos létszáma pedig 187 ezer fő.

A február–áprilisi adatok összességéből kiderül az is, hogy a munkanélküliek kicsit több mint 25 százaléka legalább egy éve álláskereső, vagyis tartósan munkanélküli.