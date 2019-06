A Fejér megyei önkormányzatok is támogatják a diákmunkát

Vége a sulinak, eljött a diákmunka ideje. Erre akár az önkormányzatoknál is lehetőség van, többféle munkakörben. Az állam segíti is ezt a fajta foglalkoztatást, méghozzá a Nyári diákmunka elnevezésű programban, amelynek keretében a vendéglátásban és a mezőgazdaságban működő vállalkozások is kaphatnak támogatást. Cikkünk azonban jelenleg az önkormányzati lehetőségekre tér ki.

Ezt ne hagyja ki! Ha a Balatonon vagy. Vagy, ha oda készülsz. Vagy egyszerűen csak szereted a magyar tengert. Klikk ide és mentsd is el: Likebalaton.hu. A Pénzügyminisztérium által meghirdetett programban idén 3,6 milliárd forintot szánnak a fenti célra. A tudnivalókról a Fejér Megyei Kormányhivatal illetékesét kérdeztük. Válaszuk szerint a Nyári diákmunka programot 2013 óta minden évben meghirdetik. Ezzel is elő kívánják segíteni központilag a fiatalok munkához jutását, s a program a korai munkatapasztalat-szerzés mellett a jövedelemszerzés lehetőségét is biztosítja. A célcsoportot a 16–25 éves, nappali tagozaton tanuló diákok jelentik, s azok, akik közvetítést kérőként kérik nyilvántartásba vételüket, valamint foglalkoztatásra irányuló vagy vállalkozási jogviszonnyal nem rendelkeznek. A támogatás előfeltétele, hogy a nappali tagozatos diák közvetítést kérőként a lakó- vagy tartózkodási helye szerint illetékes járási hivatal foglalkoztatási osztályán nyilvántartásba vetesse magát. Ehhez személyes okmányaival, valamint érvényes diákigazolványával (vagy iskolalátogatási igazolásával) kell a hivatalt felkeresnie a regisztrációhoz. Fejérben legalább 600 diák A fiatalok június 1-jétől jelentkezhetnek, a foglalkoztatás július 1-jétől augusztus 31-ig lehetséges. A programról a Pénzügyminisztérium által ki­adott központi tájékoztató anyagokat közzétették a Fejér Megyei Kormányhivatal honlapján, valamint az anyagokat a járási hivatalok továbbították az önkormányzatok részére a minél szélesebb körű tájékoztatás érdekében. A program idén Fejér megyében legalább hatszáz diák nyári foglalkoztatását segíti elő. A tapasztalatok alapján a tanév vége után, azaz a most következő napokban várható a diákok nagyobb számú jelentkezése, ami a program időtartamán belül folyamatosan biztosított.

Az önkormányzatok a megye több településén hirdettek diákmunkát, amelynek költségeit jellemzően a központi program fedezi. Ercsi Ercsiben főleg segédmunkát kell ellátni – tudtuk meg Popovicsné Cséza Mária személyügyi előadótól. Náluk – megkeresésünkig – tizenöt diák jelezte, hogy szeretne dolgozni. Székesfehérvár A fehérvári önkormányzat hivatalsegéd (közreműködés iratok rendezésében, szállításában) vagy segédmunkás (bútorok, irodaszerek, kellék­anyagok mozgatása) munkaköröket ajánl, a fizetés pedig bruttó 111 750 forint. A foglalkoztatás napi hat óra munkaidővel, munkaszerződéssel történik. Csákvár Csákvár több éve vesz részt a programban, főként középiskolás diákok jelentkeznek nyári munkára. A lányokat az óvodában, a könyvtárban és a hivatalban, míg a fiúkat város­­szerte, különböző karbantartási munkáknál tudják foglalkoztatni, de rendszeresen részt vesznek a diákok az augusztus 20-i városi rendezvény lebonyolításában is. A tapasztalat szerint nyaranta mintegy 20 fő vállal munkát az önkormányzatnál, tudtuk meg Farkas Bozsik Annamáriától. Lovasberény A szomszédos Lovasberényben szintén hasonló munkaköröket kínálnak a nyáron dolgozni szándékozó helyi tanulóknak az önkormányzat intézményeiben. Ott azonban, ahogy azt Szili Miklós polgármester lapunknak elmondta, a kezdeti lelkesedés után évek óta két-három fő jelentkezik csak. Igaz, itt a bérezés is szerényebb, havi bruttó 83 813 forintot lehet keresni. Aki cikkünk nyomán szeretne jelentkezni a lakóhelyén található önkormányzathoz nyá­ri munkára, érdemes megkérdeznie, van-e rá lehetősége.