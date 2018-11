Pattanások felnőttkorban is kijöhetnek az arcon, a háton vagy a mellkason

Az akne, közismertebb szóval pattanás sokakat érintő probléma, amely nem csak a serdülőket sújtja. Pattanás akkor jön létre a bőrön, hogyha a faggyúmirigyek kivezető nyílásai valamilyen okból eltömődnek, és ezek általában be is gyulladnak. Ám az aknés bőr egy meglehetősen összetett probléma, hátterében számos dolog állhat.

– Mint sok egészségi probléma esetében, itt is elmondható, hogy vannak, akik hajlamosabbak arra, hogy pattanások alakuljanak ki a bőrükön és vannak, akik kevésbé. Köztudott, hogy a zsíros bőrűek többet küzdenek az aknékkal, de a bőrtípus mellett leginkább a hormonok és az örökletes tényezők befolyásolják a kialakulásukat. Ezenfelül a pattanások megjelenésében szerepet játszik a stressz, a lelki okok, emésztési rendellenességek, ásványianyag- vagy nyomelemhiány, a helytelen táplálkozás, a túlsúly és a hosszabb ideig szedett bizonyos gyógyszerek, például fogamzásgátlók vagy antidep­resszánsok – magyarázta Karaszi Margarita bőrgyógyász főorvos.

Ránézésre természetesen nem tudjuk megmondani, mi okozza a problémát, szakember is csak azt tudja megállapítani, mennyire súlyosak a pattanások. A bőrgyógyászok enyhe, közepes és súlyos aknéról beszélnek. A pontos diagnózis felállításához több különböző vizsgálatra és a páciens alapos kikérdezésére van szükség: milyen az étrendje, életmódja, szed-e gyógyszereket, és így tovább. Ebben az esetben is igaz azonban, hogy leginkább mi magunk tudjuk megfigyelni, mikor jelennek meg az arcunkon a kéretlen göbök. Hölgyek esetében gyakoribb a probléma, ami a hormonoknak köszönhető, így az is lehetséges, hogy a pattanások megjelenése összefügg a menstruációs ciklussal vagy a változó korral. Orvoshoz természetesen csak akkor kell fordulni, ha az otthoni, illetve a kozmetikai kezelések ellenére sem múlnak el a pattanások.

– A pattanásos bőr kérdése igen komplex, általában nem vezethető vissza a kialakulásuk oka egyetlen tényezőre. Kezelése bizonyos életviteli alapelvekre épül, amelynek része többek között az egészséges táplálkozás, a zsírban és cukorban gazdag táplálék kerülése, kevesebb kenyér és fűszeres étel fogyasztása. Fokozott figyelmet igényel a bőrápolás is – mondta el a főorvos asszony.

Az enyhe és középsúlyos aknék esetében hatásosak lehetnek a drogériákban és gyógyszertárakban kapható pattanás elleni szerek. Pont azok és olyanok, amelyeket a kamaszoknak is javasolnak. Ám az általános rutinon túl érdemes kozmetikushoz is fordulni. A kozmetikus által végzett szakszerű arctisztítás látványosan javítja az enyhe vagy középsúlyos pattanásos arcbőrt. Súlyos esetekben pedig létezik külső vagy belső gyógyszeres kezelés. Ám ne feledjék, a kezelésnek csak akkor van értelme, ha megtalálják a pattanások kialakulásának valódi okát, és azt meg is szüntetik.

Arról is olvashatunk a világhálón, hogy az arcon megjelenő pattanás helye utalhat arra, milyen meglévő belső szervi problémánk van. Vajon igaz ez?

– Ezek az állítások tudományosan nem bizonyítottak. Vannak a testen olyan területek, ahol megjelenhetnek a pattanások. Ezeket szeborreás területeknek hívjuk: az arc háromszöge, a mellkas és a hát. Itt több a faggyúmirigy, mint a test többi részén. Ne feledjük, a pattanások időnkénti megjelenése és pár napon belüli elmúlása normális jelenség. Orvoshoz akkor érdemes fordulni, ha esetünkben ez nem így van – zárta a témát Karaszi Margarita.