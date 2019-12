Érdekességek a világ egyik legtöbbet fogyasztott italáról

Teát télen-nyáron lehet fogyasztani, bár nálunk jellemzően inkább a hideg évszak a forró tea ivásának ideje. Lássunk most néhány érdekességet erről a sokak által kedvelt italról!

Bár magyarul a köznyelvi beszédben sok mindent teának hívunk, hivatalosan csak a Camellia sinensis, vagyis a teafélék családjából származó cserje leveléből főzött italt nevezik teának. Így például a népszerű rooibos tea sem tea, hanem vörös fokföldirekettye zsenge hajtásaiból készült főzet. Előnye, hogy nincs benne cseranyag és koffein sem, viszont kalciumban gazdag.

Egy tealevélből az elkészítés módja szerint készülhet többek között fehér, zöld, sárga, fekete, oolong és puerh tea is.

Az, hogy melyik lesz belőle, attól függ, hogy az adott termőterületen melyik technikával készül a legjobb tea. A tealevelet meg is lehet sodorni, méghozzá körülbelül 4-5 ezer különböző módon, és ezek mind különféle teákat eredményeznek. A teát kávé helyett sokan koffeintartalmáért fogyasztják. De hogy melyik teának mekkora a koffeintartalma, azt rengeteg tényező befolyásolja, így például a termőterület, a szedés időpontja és a feldolgozás módja is. Az alapteákat szárított virágokkal, bogyókkal vagy gyümölcsökkel lehet variálni. Alapszabályként azt tartsuk szem előtt, hogy a teánk akkor lesz finom, ha az ízek harmóniájára törekszünk. Általánosságban igaz, hogy a hasonló színű termések és virágok harmonikusan illeszkednek egymáshoz ízben is.