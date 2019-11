Az immunrendszert nem csak vitaminokkal lehet erősíteni, más is szerepet játszik

Nyakunkon a tél, ami a szervezetünk számára „ínségesebb” időket jelent a vitaminok tekintetében, ami az immunrendszerünket is gyengítheti. Pont akkor, amikor még inkább ellenállóbbá kellene válnunk a betegségekkel szemben. Érdemes tehát felkészítenünk a szervezetünket! A témában Honos Anasztázia, háziorvos, pszichiáter volt segítségünkre.

– Nyáron az anyagcsere-folyamataink is mások, és persze természetes úton sok vitaminhoz is hozzájut a szervezetünk. Az egyik ilyen fontos a D-vitamin, amiből a szürke, téli napokon 2-3 naponta 3000 NE-t (nemzetközi egység) szoktam javasolni. De lehet ilyenkor több tejet, májat, tojást, csukamájolajat, vagy vargányagombát is fogyasztani, mert ezekben természetes módon viszonylag nagy mennyiségű D-vitamin található. Mivel a D-vitamin zsírban oldódik, egészséges embernél nem tartom a mindennapos szedését szükségesnek – kezdte a doktornő, majd hozzátette, bizonyos betegségben szenvedőknek persze magasabb lehet a D-vitamin-szükséglete. A másik vitamin, amiről már rengeteget beszéltünk itt, az Életmódi hasábjain is, a C-vitamin. Azért azt most is szögezzük le, hogy lázas állapotokban kifejezetten nagy a szervezet C-vitamin-igénye, és ugyancsak érdemes napi szinten szedni a dohányosoknak, illetve azoknak, akik valamilyen oknál fogva nagyobb stressznek vannak kitéve.

De mit tehetünk még a vitaminok szedése mellett? Semmiképp sem feledkezhetünk meg a rendszeres mozgásról, ami – ahogy azt szintén sokszor hangsúlyoztuk már – nem kell, hogy komoly, megerőltető sportolás legyen, a gyaloglás, a séta is tökéletesen megteszi. A szauna és a gőzkabin – utóbbi jótékony hatásairól éppen a múlt heti Életmódiban írtunk – is kiváló immunerősítő módszer, amelyet évezredek óta használnak a különböző kultúrákban betegségmegelőzésként és gyógy­írként. Ráadásul egy­szerre élvezhetjük méregtelenítő és bőrszépítő hatásait is, amit gyógyteákkal, pakolásokkal és krémekkel is fokozhatunk. Igyekezzünk kúraszerűen, legalább hetente egyszer beiktatni, hogy megfelelő mértékig erősítsük szervezetünk védekező mechanizmusait.

8 óra munka, 8 óra pihenés, 8 óra szórakozás!

Még nem aktuális, de a témához kapcsolódó kérdés: tehetünk-e valamit a tél végére sokaknál kialakuló depresszió ellen? Amikor a mindennapi események már nehezen mozdítják ki az embert a szürke gondolatok köréből, és olyan kedvtelenné válik, ami befolyásolja a szokásos életvitelét, és rányomja a bélyegét a család életére is.

– Ahogy Nagy Feró is megénekelte: 8 óra munka, 8 óra pihenés, 8 óra szórakozás! Ez talán alapnak hangzik, de sok betegnél látom, hogy nem figyel oda a megfelelő mennyiségű, pihentető alvásra, márpedig a szervezet ettől tud reggelente a normális alaphelyzetében ébredni.

A másik a kikapcsolódás, amelynek módja nyilván egyénenként változik, de az élmények, a társasági élet képes feltölteni az embert pozitív energiával, amely segít átlendülni a szervezet számára nehezebb időszakokon – magyarázta Honos Anasztázia. Az élmény pedig bármi lehet: egy jó film, egy kosármeccs, szánkózással összekötött kirándulás, vagy egy jó beszélgetés a barátokkal némi forralt bor mellett.

Ebből a szempontból B1-vitaminnal is megtámogathatjuk kicsit a szervezetünket. A lényeg azonban, hogy megtanuljanak pozitívan gondolkodni, a gondolataikat átformálni. Máskülönben csak a gyógyszeres kezelés segíthet, az pedig nem mindig a tökéletes megoldás.