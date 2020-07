Végül elmarad az öttusa-Eb

Nem rendezik meg idén az öttusázók Európa-bajnokságát, melyet eredetileg június–július fordulóján bonyolítottak volna le Székesfehérváron. Erre legközelebb 2022-ben kerülhet sor a koronázóvárosban.

Az európai szövetség (ECMP) hosszan kivárt, de miután a nemzetközi szövetség (UIPM) az elmúlt hetekben egymás után hozta meg a törlésekről, halasztásokról szóló döntéseit a különböző korosztályok világbajnokságait illetően, várható volt, hogy a sportág kontinentális vezetői is hasonlóan foglalnak majd állást.

– Onnantól kezdve ez a döntés benne volt a kalapban, hogy elindult a vírushelyzet, és lezárták a határokat, valamint Magyarországon sem rendezhettek versenyeket – tájékoztatta lapunkat Vörös Zsuzsanna, a Volán Fehérvár szakosztály igazgatója.

– Nem lepett meg, mert már májusban szó volt erről, attól függetlenül, hogy amennyiben az európai szövetség nem mondja le, olyan levelezést folytatott a székesfehérvári önkormányzat, a nemzetközi és az európai szövetség, hogyha Székesfehérvár úgy dönt, hogy a vírushelyzetre való tekintettel nem tudja megrendezi az Eb-t, akkor mi ezt nem rendezzük meg.

Jelen állás szerint jövőre Minszk ad otthon a kontinensviadalnak, ám egy évvel később szó lehet arról, hogy ismét Fehérváron találkozzanak a legjobb pentatlonisták.

Addig is a Volán Fehérvár házi laser-run versenyekkel próbálja felkészíteni versenyzőit a jövő feladataira. Ezeken kívül még a környék egyesületeit (Alba Öttusa SE, Móri ÖSE) és dombóvári öttusázókat is meghívtak hasonló megmérettetésre. Szeptember végén, október elején lehet még egy-két kisebb verseny, de ez is attól függ, hogy lesz-e a vírusnak második hulláma.