Végletekig kiélezett meccs volt, végül kikaptak a Titánok

Hosszabbításba torkolló, sok gólos csatában szenvedett vereséget a Fehérvári Titánok hokicsapata.

A jégkorong Erste Liga huszonötödik játéknapján Újpesten járt a Fejér megyei gárda. A vendégeknek minden okuk megvolt a bizakodásra, hiszen a Titánok egy magabiztos, 7-2es győzelemmel hangoltak a fővárosi mérkőzésre.

Ezt a lelkesedést azonban a hazaiak igyekeztek megtörni már a mérkőzés első perceiben is. A nagy nyomásnak hamar meg is lett az eredménye. A nyolcadik percben Kiss átadása után Nemes volt eredményes, 1-0. A bekapott gól után éledezni látszott a Titánok játéka is, viszont több emberelőnyös szituáció sem volt elég az egyenlítéshez. A második játékrész kezdetén Mihály bal oldali keresztpasszába Lewis piszkált bele és így védhetetlenül repült a korong Sila kapujába, 1-1.

Nem sokáig lehetett ünnepelni, jött Hebar és egy kavarodás után az üres kapuba passzolta be a pakkot, 2-1. Ez még csak a kezdete volt a játékrészben látott gólesőnek. Közben több alkalommal is fegyelmezni kellett mindkét együttes játékosait. Nem volt túl sportszerű egyik fél sem, többször is próbáltak verekedést szítani. Kiss Dávid fiai ezek után kétszer is vezetést szereztek, de a harmad végére Taylor Stefi shen góljának köszönhetően 4-4 volt az állás.

Az utolsó húsz percben mindkét oldalon egy-egy találat született, 5-5. Így jöhetett a hosszabbítás. Itt szinte villámcsapásszerűen jött az újpesti védő, Varga Arnold és elemi erejű lövésével eldöntötte a mérkőzést, 6-5. A másik megyei együttes a Dunaújvárosi Acélbikák hazai pályán 6-2-es vereséget szenvedett az FTC ellen.