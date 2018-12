Régi kupaellenfelet fogad az FKC

Régi ismerősök, a Duslo Sala női kézilabdázói lépnek pályára az Alba Fehérvár KC vendégeként pénteken 18 órakor a Köfém Sportcsarnokban.

A galloknál zajló Európa-bajnokság miatt bajnoki és nemzetközi kupameccseket nem rendeznek a női kéziseknél, ellenben edzőmeccseket igen. Az Alba FKC együttese december 7-én, pénteken 18 órakor a szlovákiai Slovan Duslo Sala gárdáját fogadja, december 12-én, szerdán 17.30-kor a juniorválogatottat, december 20-án 18 órakor pedig a BL-szereplő szlovén RK Krim Ljubljana látogat a Verseci úti csarnokba. Az első ellenfél, a vágsellyei gárda régi ismerős, az ezredfordulón a nyolc közé jutásért csatáztak velük a fehérváriak az EHF-kupában, a brigádot a DVSC élére – a norvég Pal Oldrup Jensen helyett – frissen kinevezett Köstner Vilmos irányította. Amúgy is kiváló a kapcsolat a Sala és a Fehérvár között, nyaranta rendszeresen mérkőz­nek.

Ezúttal télen kerül sor a találkozóra. A Duslo mindig meghatározója volt hazája bajnokságának, az évekkel ezelőtt életre hívott, a régi időket idéző cseh–szlovák közös pontvadászaton is élcsapatnak számítanak. A szintén szlovákiai Iuventa Michalovcéhoz hasonlóan kiemelkednek a mezőnyből, a nagymihályiak 8 forduló után 15 ponttal vezetnek, az egy mérkőzéssel többet játszó HK Slovan Duslo Sala egy egységgel mögöttük halad, 14 pontot gyűjtött. A tabella harmadik helyén található cseh gárda, a Banik Most 12 pontot szerzett az eddigi bajnoki fordulók során. A péntek esti nemzetközi összecsapásra – ahogy a többi decemberi hazai mérkőzésre is – a belépés ingyenes.

