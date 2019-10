Rangadóra készülnek az élmenők

A 10. fordulóra készülődnek a csapatok a Fejér megye I. osztályú labdarúgó-bajnokságában. A hétvégi párosítások vendéglátóinak trénereit, vezetőit kértük egy kis esélylatolgatásra.

2019. október 19., 14.30

Bodajk SE (11.)–Sárbogárd SE (6.)

Takács Viktor, a Bodajk SE vezetőedzője: – Amit a múlt héten elterveztünk, abból semmi nem valósult meg Agárdon. Nagy erőket kell mozgósítani ezen a hétvégén, hogyha helyt akarunk állni a szintén élcsapatok közé tartozó Sárbogárd ellen. Hazai pályán sem mi vagyunk az esélyesek, és sokkal többre van szükség az előző heti teljesítménynél, mert ott edző­meccs jelleget öltött a találkozó, és semmiféle ellenállást nem tudtunk tanúsítani. Amennyiben nálunk nincs meg az az egység, amivel eredményt tudunk elérni, akkor nem is tudunk sikeresek lenni. Nem éreztem azt Agárdon, hogy mind a tizennyolc játékos egy irányba húzná a szekeret. Ez az, amin változtatnunk kell, ez a legfontosabb, és a taktikáról csak ezután beszélhetünk. Kővári Balázs úgy néz ki, hogy visszatér sérüléséből, viszont elölről hiányozni fog Molnár Tamás.

2019. október 20., 14.30

Flavus Velence (4.)–Ercsi Kinizsi SE (8.)

Gyalus Zoltán, a Flavus Velence megbízott vezetőedzője: – Tavaly még mint játékos, tartalék kapus kerültem Velencére, de télen teljesen abbahagytam az aktív játékot, és átvettem az utánpótlást. Napi kapcsolatban voltam az egész csapattal, ez természetesen könnyebbséget jelentett. Láttam a mérkőzéseket, és a játékosokat is jól ismerem, így nem teljesen szűzként kerültem a csapat élére, és ez feltétlenül előnyt jelent. Az utóbbi hetekben nem úgy jöttek a pontok, ahogy szerettük volna, néhány remélt győzelmet nem sikerült begyűjteni. Úgy látom, hogy vasárnapi ellenfelünk, mintha hullámvasúton ülne, nagyon rosszul kezdtek, majd volt néhány jó meccsük, most megint úgy néz ki, hogy ismét negatív spirálba kerültek. Szeretnénk a hazai pálya előnyét kihasználni, ám az előző mérkőzésekhez képest túlságosan nagy változásokat nem tervezek a csapat összetételében, némi szerkezeti változás azonban biztos, hogy lesz.

Enying (14.)–Kisláng-Telmex SE (13.)

Mohai Norbert, az Enying szakosztályvezetője: – Bárki láthatja, együttesünk mély gödörben van. A sorozatos sikertelenség sajnos nagyon rányomja bélyegét teljesítményünkre, és emiatt a csapaton belüli hangulat is változó. Csak reménykedni tudok abban, hogy a Martonvásár elleni elhalasztott mérkőzés nem szegi még jobban a srácok kedvét. Szükségünk lesz minden energiánkra, hiszen vasárnap már itt is a következő megmérettetés: hazai pályán kellene megszereznünk első győzelmünket a Kisláng ellen. Annak ellenére nagyon nehéz dolgunk lesz, hogy ellenfelünk sem remekelt elmúlt két összecsapásán. Láthattuk viszont őket Lajoskomárom ellen, ahol nagyon okos játékkal arattak szép győzelmet. Célunk a három pont itthon tartása – ehhez viszont a legjobb őszi teljesítményünket kell nyújtanunk.



Martonvásár SK (9.)–Ikarus-Maroshegy (12.)

Patkós Csaba, a Martonvásár SK vezetőedzője: – Az Ikarus csapatában ugyan történt némi változás az előző évekhez képest, de akárhogy is nézzük, két évvel ezelőtt bajnokságot nyertek. Egészen biztos, hogy kemény meccs lesz, nagyon fegyelmezetten, és koncentráltan kell játszanunk ahhoz, hogy itthon tudjuk tartani a három pontot. A csapatom, úgy érzem, jó úton jár, ha továbbra is megfelelő lesz az edzésmunka, akkor szebb lehet a folytatás. Minél jobban össze kell érnünk, és arra kell törekedni, hogy minden mérkőzésen a győzelemre játsszunk! Ha nem, rögtön kapjuk a pofonokat, de azért bízom abban, hogy vasárnap lesz okunk az örömre.

Tordas FÉSZ ZRT. (3.)–Sárosd Kronos Sport (7.)

Korolovszky Gábor, a Tordas FÉSZ Zrt. vezetőedzője: – Bár kaptunk négy gólt az Ikarus otthonában, de én ilyen nyugodtan még nem néztem végig a kispadon vesztes meccset a Tordas edzőjeként. Egyébként a csapatom jól játszott, két hatalmas ziccert hagytunk ki, egy tizenegyest nem kaptunk meg, viszont egy játékosomat kiállították, így sok sanszunk nem lehetett. Jó csapat az Ikarus, véleményem szerint méltatlanul vannak a tabella alsó felében. Nincsen semmi gond, néha ki lehet így kapni. A Sárosd mostanában nem a legjobb szériában van, ettől függetlenül nem lesz könnyű ellenük, de mindenki ellen győztes felfogásban lépünk pályára. Fridrich Dávid eltiltása miatt hiányzik, ez nagy érvágás lesz a középpályán, de megpróbáljuk őt pótolni, és úgy lépünk pályára, hogy ismét nyerni tudjunk.

Lajoskomárom (10.)–Főnix FC-Baracska (5.)

Mosberger Mátyás, a Lajoskomárom szakosztályvezetője: – Nem tudtunk Sárosdon pontot szerezni, mert három ziccert is kihagytunk. Teljesen kiegyenlített mérkőzés volt, a mezőnyben talán még egy kicsit ellenfelünk fölé is nőttünk, de sajnos a két gólra csak eggyel tudtunk válaszolni. Nehéz mérkőzésre számítunk a Főnix ellen, de természetesen hazai pályán nekünk a győzelemre kell törekedni, és összeszedetten kell játszani. Az elmúlt mérkőzésen voltak sérültjeink, hiányzóink, Hanák Attila és Falvai Dániel nem tudtak bennünket segíteni, de remélhetőleg most teljes csapattal tudunk felállni, és esetleg Szili Balázs is számításba jöhet már. A Főnix fiatal játékosai egész biztosan jól fogják bírni erővel, azonban jól ismerjük a rutinos csatáraikat, hiszen Tanárki Mihály nálunk is játszott, valamint Willerding Zsoltot, aki korábban Kislángon volt.

Móri SE (1.)–Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő (2.)

Petres Tamás, a Móri SE vezetőedzője: – Ez egy igazi hatpontos meccs, rangadó lesz. Kétségtelenül jó alapot jelenthet a velencei siker, az is hasonló mérkőzés volt, mint ami előttünk áll. Egymás után két jó csapat került az utunkba, akik tényleg jól is szerepelnek. Természetesen nyerni szeretnénk, mindent megteszünk ezért. Vannak hiányzóink, de ez már nem meglepő számunkra, az előző héten is voltak, és megoldottuk a pótlásukat. Remélem, hogy ez most is így történik. Igazán nem tudom, mivel tudjuk meglepni a Gárdonyt, a saját megszokott játékunkat és a tudásunkat megpróbáljuk kivinni. Túlságosan mélyreható változások nem lesznek az összeállításban az előző hetihez képest, lényegében ugyanaz a csapat fogja felvenni a versenyt a Gárdonnyal, mint Velencén.

Hengerelt a Marton

MARTONVÁSÁR A megyei I. osztályú labdarúgó-bajnokság 3. fordulójában elmaradt mérkőzést pótolták, melyen öt góllal bizonyult jobbnak a házigazda a sereghajtó Enyingnél.

Martonvásár–Enying 5-0 (2-0)

Martonvásár: Benkő – Király J., Erdei P., Schäffer (Somogyi D.), Hernádi (Szeidl) – Neuvert (Seregy), Kővári F., Juhász B., Cservenka – Patkós K., Szilágyi R. (Kádár). Vezetőedző: Patkós Csaba.

Enying: Lang – Kovács L. (Stander), Kalló, Kiss Gy. (Király D.), Bogár – Nagy L., Vas (Papp G.), Paluska (Szőke), Halász – Kajtár, Nyikos. Vezetőedző: Molnár Ferenc.

Gól: Patkós K. (9., 68.), Szi­lá­gyi R. (30.), Juhász B. (61.), Erdei P. (63.).

Kiállítva: Kádár (83.), ill. Nagy L. (85.).

Jók: Erdei P., Juhász B., Patkós K , ill. senki.