Őrületes hajrá után nyert a Volán

Fontos három pontot szerzett Hannu Järvenpää együttese az osztrák élvonalbeli jégkorongbajnokság keddi játéknapján.

A csarnok előtt kínált forralt bornak tulajdonítható, hogy a kedvenceiket idegenben elkísérő, piros-fehérbe öltözött két klagenfurti úriember lekéste a találkozó elejét. Pedig ha a kezdésre odaértek volna! No, akkor se repdestek volna az örömtől. A Volán hatalmas tempóban kezdett, a liga huszonötezredik találatát szerző Zack Phillips sistergőse nem sokkal kerülte el a jobb felső sarkot. A Fehérvár kanadai támadóját nem sokkal ezután ki is küldték két percre, de emberhátrányban sem veszített sebességéből a koronázóvárosi alakulat, olyannyira nem, hogy Andrew Sarauer szólója után meg is szerezte a vezetést, 1-0. Pedig a magyar válogatott csatár majdnem túlcifrázta, a David Madlener és a kapuvas között „jojózó” pakkot bevetődve juttatta a hálóba. Az előny ellenére sem engedte ki a házigazda a szorításból a rekordbajnokot, sérült csapatkapitányuk, a Hári János szervezte első sor dominanciája különösen szembetűnő volt. Záporoztak a székesfehérvári lövések, az osztrákok csupán négyszer próbálkoztak Mac Carruth ketrecét bevenni az első harmadban, azt sem túl sok sikerrel. Öt minutummal az első játékrész vége előtt Hári János lökete már beakadhatott volna, de a kipattanót végül Anze Kuralt pofozta be a KAC kapujába, 2-0.

Használhatott Petri Matikainen fejmosása a szünetben, hiszen nagyobb elánnal vetették magukat harcba a látogatók. Az Ördögök kompakt védekezésére nem lehetett panasz, ha pedig megtalálták a rést a pajzson az osztrákok, akkor ott volt Mac Carruth. Johannes Bischofberger egy az egyben mehetett az amerikai portásra, aki remek reflexeinek köszönhetően óvta meg ketrecét a góltól. De nem csak ez volt a kék-fehérek hálóőrének egyetlen bravúrja, egy ízben futballkapusokat megszégyenítő módon vetődött rá a korongra. Nem rohant fejjel a falnak Hannu Järvenpää társasága, rendkívül taktikus játékkal rukkoltak elő a Fejér megyei legények a középső periódusban. Nicholas Petersen közeli emelése sem jelentett gondot az ihletett formában védő Mac Carruthnak, míg a túloldalon közel járt a harmadik találat megszerzéséhez a FAV19. Anze Kuralt nem is okozott csalódást, a szlovén idegenlégiós Timotej Sille passzából duplázni tudott a dudaszó előtt ötvennyolc másodperccel, 3-0. Az egyetlen szépséghibát Tero Koskiranta kiállítása jelentette a végén, így emberhátrányban korcsolyázott ki az utolsó felvonásra a Volán.

Eseménydúsan kezdődött a harmadik etap, ez viszont egyáltalán nem jelentett jót a fehérváriak számára: Mitch Wahl előbb közelről szépített, majd Nicholas Petersen büntetőből igencsak szorossá tette a meccset, 3-2. Reisz Áronék ráadásul öt a négy ellen támadhattak a második klagenfurti találatot megelőzően. Jól jött a kereskedelmi pauza a láthatóan megzavarodott hazaiaknak, de a várt hatás elmaradt: Adam Comrie távoli bombájával emberelőnyben egyenlített az EC, 3-3. Szinte postafordultával válaszolt erre Erdély Csanád, aki Szabó Dániel kék vonalasát tuszkolta közelről a gólvonalon túlra, 4-3. Andrew Sarauer kiment magas botért, a KAC pedig kapusa nélkül rohamozott. Johannes Bischofbergert is kiküldték, Szabó Dániel pedig jó lesipuskásnak bizonyult, 5-3. Clemens Unterweger ugyan még gondoskodott az izgalomról, de győzött a Fehérvár AV19, 5-4.

Jegyzőkönyv

Fehérvár AV19–EC KAC 5-4 (2-0, 1-0, 2-4)

Székesfehérvár, 2960 néző. Vezette: Fichtner, Smetana (Nagy A., Soós).

Fehérvár AV19: Carruth (Kornakker) – Sille (1), Hári (1, 1ee), Kuralt 2, Harty, Glenn – Erdély, Koskiranta, Sárpátki, Caruso (1eh), Meland – Reisz, Sarauer 1eh, Phillips, Stipsicz, Tikkanen – Szabó K., Sofron, Szita, Szabó D. 1ee. Vezetőedző: Hannu Järvenpää.

EC KAC: Madlener (Holzer) – Fischer, Comrie 1ee, Petersen 1bü. (1), Koch, Kozek – Schumnig, Gartner (1ee), Geier, Wahl 1ee, Bischofberger (1ee) – Strong, Unterweger 1, Richter, Neal, Harand – Duller, Obersteiner, Witting, Liivik, Kraus. Vezetőedző: Petri Matikainen.

Kapura lövés: 21-27

Kiállítás: 14, ill. 8 perc

