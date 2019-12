Mindegyiket megnyerni

Sajtóreggelit tartott az Alba Fehérvár, a kosarasok vezetői beszámoltak az utóbbi hetek történéseiről.

Ahogy a szezonkezdést megelőzően, ezúttal is Balássi Imre klubelnök és Simon Balázs ügyvezető válaszolt a média képviselőinek kérdéseire. Mészáros Attila, a sportot is felügyelő alpolgármester megjegyezte, a kék-fehérek drukkereként nagyon bízik abban, hogy a gárda az idei szezonban az élmezőnyben zár, hozzátette – meglátása szerint – a folytatásban elsősorban a védekezést kell helyretenni, a támadások építésével nincs probléma. Erre utalt Simon Balázs is, közölte, a legutóbbi, 99-87-re nyert, DEAC elleni derbin már javult a védekezés.

– Támadásban képesek vagyunk extrákra, jó dobóink révén, fontos, hogy általában 5-6 játékosunk 10 pont felett teljesít, ezzel pedig meccseket lehet nyerni. Négy nehéz, ám egyértelműen nyerhető mérkőzésünk következik a közeljövőben, ha ezeket hozzunk, ott leszünk a közvetlen élmezőnyben. Szombaton az újonc Oroszlány vendégei leszünk, aztán Zalaegerszegre utazunk, fogadjuk a Kaposvárt, majd december végén Sopronban lépünk pályára.