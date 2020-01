Kijavították a hibákat

A jégkorong Erste Liga 34. fordulójában megszakították vereségi sorozatukat a Fehérvári Titánok.

Fehérvári Titánok–Schiller-Vasas HC 6–3 (1-0, 5-2, 0-1)

Ifj. Ocskay Gábor Jégcsarnok, 287 néző. Vezette: Gangel, Timár, Becze, Szabó D.

Titánok: Szeles – Horváth M. Vas M., Mihály Á., Nagy Á., Rétfalvi 1 – Kiss R. (1), Mangone (2), Balogh B. 1 (1), Dézsi 1 (1), Zion 2 (2) – Halasi, Schartz, C. Campbell 1, Császár, Madácsi – Kóger B., Kovács A., Vincze G. Vezetőedző: Kiss Dávid.

Vasas: Sági M. (Tóth K.) – Bukor (1), Gáspár, Székely (1), Szlama, Turbucz – Farkas B., Hetényi P., Czakó, Csiki 1, Márton – Inglis, Seregély 1, Páterka (1), Schmál, Szalma 1 – Surányi, Béres, Pápa. Vezetőedző: Ladányi Balázs.

A 6. percben nem az első szép kékvonalas kombinációt követően Mangone eresztett el egy bombát Kiss Roland lekészítése után, Sági Máté viszont ezt a próbálkozást még hárítani tudta. A játékmegszakítás utáni korongbedobást viszont Mitch Zion elhozta, Balogh Bence pedig ütemtelenül, kissé takarásból már a rövid alsóba tüzelt, 1-0. A 9. percben a fehérvári tűzijátékot hozó első hazai emberelőny során Zion lövése a vason csattant, Campbell passzát pedig Császár Hunor nem tudta gólra váltani.

10 másodperc kellett Nagy Ákosnak, hogy összehozza a játékrész első kiállítását, amit további hat másodperc elteltével Csiki Attila váltott gólra, Szeles hátára pattintva a pakkot, 1-1. Nem törte meg a kapott gól a hazai lendületet, nyolc perc leforgása alatt előbb Colin Campbell lövése pattant Sági kapujába, majd Mihály lövése után Rétfalvi Kristóf lőtte be a kipattanót, 3-1. Turbucz középről eleresztett lövésénél Szeles bravúrjára volt szükség, a 30. percben egy gyors kontra végén viszont Zion révén a hazaiak volt ismét eredményesek, 4-1. Gyors gólváltás zárta a középső harmadot, Balogh Bence találatára Szalma Zsolt válaszolt, majd némi kakaskodás után Zion szerzett újabb gólt, 6-2. Az utolsó percre is maradt esemény, Mangone kapott végleges fegyelmit Márton Koppányt pedig társainak kellett lekísérniük a jégről.

Az áthúzódó vendég kettős előnnyel induló záró felvonás számos kiállítást, és egy gólt hozott, három perccel a vége előtt Seregély Máté állította be a 6-3-as végeredményt. A Titánok ezzel megőrizték 8. helyüket a tabellán, és jó szájízzel várhatják a szombaton 17.30-kor kezdődő, Csíkszereda elleni találkozót.