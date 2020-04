Kedvezően alakul a fiatal játékosok száma

A nemzeti bajnokságok mellett a megyei tornákon is színvonalas küzdelem folyik.

Az Extraligában szereplő Csákvár, valamint az NB I-es Honvéd Szondi György SE mögött a megyei bajnokságok képében komoly hátország segíti a szereplést. Az idei megyei körkép elkészítésében Táborosi András, a versenybíróság alelnöke segített.

– Az első és legfontosabb kérdés, hogy lefújják-e a bajnokságokat, és ha igen, milyen eredménnyel. Véleményem szerint a jelenlegi állás szerint hirdetünk majd eredményt, aminek a feljutás és kiesés szempontjából lenne óriási jelentősége.

A megyei I. osztály élmezőnye rendkívül szoros, a listavezető Beloianniszt pont­azonossággal követi a Honvéd Szondi György SE III. csapata, és mindössze két pontra áll tőlük az Etyek SE.

– Már a bajnokság előtt tudni lehetett, hogy ez a három alakulat küzd majd a feljutásért, ki is mondták mindannyian, hogy ez a céljuk az idei szezonban. Hozzá kell tenni, hogy bár csak az első helyezett jut fel a kiírás szerint, az elmúlt években többször előfordult, hogy NB III-as visszalépések miatt a második is felment, így ennek a lehetősége most is fennállhat majd. Kiesés szempontjából a MÁV Előre SC és a Szabadbattyán érintett a mostani helyzet alapján, és míg a MÁV Előre mindenképpen szeretett volna bennmaradni, addig a battyániak inkább egyfajta jutalomjátékként tekintettek az itteni mérkőzéseikre. A mezőny évről évre nagyobb létszámú, amely örömteli a jövőre nézve.

– Kort tekintve nagyon széles spektrumon mozognak a versenyzők megyei szinten, hiszen a legfiatalabb 11-12 éves körül lehet, míg a legidősebb 74-75. Egyre több csapatban bontogatják a szárnyukat utánpótláskorú, azaz 20 év alatti sportolók, ki lehet emelni a Polgárdit, a Dunaújvárosi Asztalitenisz SE-t, illetve a Szondit. 4-5 éve tartó tendencia, hogy egyre több fiatal jelentkezik, hogy szeretne játszani, aminek köszönhetően a korábbi egy megyei osztály helyett most már két, 11-11 csapatos bajnokságokat tudunk lebonyolítani. Az NB I-ben már jelenleg is kötelező legalább egy utánpótláskorú játékost szerepeltetni, így nagyon fontos, hogy megfelelő szintű edzést és terhelést kapjanak fiatal korban.