Japán Kupa-győztes is az ellenfelek közt

Az edzőtáborozás során japán és orosz ellenféllel is szembenéznek majd az Aqvital FC Csákvár labdarúgói.

Gőzerővel folyik a felkészülés a csákvári labdarúgóknál, Visinka Ede vezetőedző labdás és kondis edzések során is megpörgeti a tavaszi folytatásra gyúró játékosokat. Január 21-én az előzetes terveknek megfelelően spanyolországi edzőtáborba utazik a gárda, most pedig az ottani edzőpartnerek személyére is fény derült.

Elsőként a japán első osztályban szereplő, 2018-ban a Japán Kupát elhódító Shonan Bellmare lesz az ellenfél, később a magyar csapatok állandó edzőpartnerének tekinthető Krasznodar második számú csapata ellen lépnek pályára. A csákvári klub honlapja alapján egy harmadik találkozó is a tervek között szerepel, egy gibraltári futballklub ellenében. A Merkantil Bank Liga NB II. február 2-án, a Budafok otthonában folytatódik a Csákvár számára.