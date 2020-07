Ígéretes célokkal várják a felkészülést a röpisek

A MÁV Előre-BERICAP NB I.-ben szereplő röplabdacsapatai is rövid nyári pihenőn vannak, ám néhány héten belül elkezdődhet az érdemi munka, azaz a felkészülés a 2020/21-es szezonra, méghozzá a korábbinál bátrabb tervekkel.

Mindkét együttesnél több változás történt az elmúlt időszakban a kispadon, így a nőknél a korábbi sikerkovács Fésüs Irént Farkas Mihály váltotta a tél folyamán, míg a férfiaknál a több mint két idény után távozó Németh Ödön helyére előbb Gazsi Péter ülhetett, majd a bajnokság félbeszakadása előtti utolsó fordulóban már Csizmadi András dirigálta a kék-fehéreket. A nyár folyamán Csizmadi egyet „hátralépett”, és a fehérváriakhoz ugyancsak ezer szállal kötődő Gelencsér Balázs vette át a vezetőedzői teendőket.

A hölgyeknél egyelőre úgy tűnik, nagyobb mozgás volt a keret összetételében – elsősorban köszönhetően annak, hogy Farkas Mihályra hosszabb távon számít a klubvezetés, és a szakember több olyan játékos leigazolását szorgalmazta, akikkel már korábban is együtt dolgozott, netán nála kezdték el pályafutásukat. Mivel közel egy ­kezdőcsapatra való játékos távozott, követve Fésüs Irént, így jelentős vérfrissítés zajlott a gárdában, amely szinte száz százalékban már kialakult.

– Mindenképpen olyan csapatot szerettük volna kialakítani, amely feltétlenül harcba szállhat az extraligás részvételért, ezt azonban csak úgy tudjuk elérni, hogyha megnyerjük az NB I.-es bajnokságot. Elég csonka csapatot vettem át januárban, tűzoltó munkát kellett elvégezni, most azonban annyiban jobb lesz a helyzet, hogy augusztustól teljesen az alapoktól én tudom elkezdeni a csapattal a felkészülést. A vírus enyhülése után edzettünk pár hetet, ez arra volt jó, hogy a technikát csiszoljuk, és az új szerzemények közül is többen már velünk edzhettek. ­Augusztus 3-án kezdjük a munkát, hét hetünk lesz arra, hogy összeálljunk az október elején induló bajnoki rajtra – tájékoztatott Farkas Mihály.

A csapat eddigi kapitánya, és irányítója Berkó Liliána továbbiakban az MTK-ban folytatja pályafutását, ám posztjára érkezett az UTE-ból a rutinos Ancsin Kitti, valamint a 19 éves Sólyom Emese, aki az előző szezonban a Balatonfüredi Szent Benedek RA színeiben szerepelt. Rajtuk kívül centerposzton is erősödött a gárda, Hackl Szilvia és a kanadai Kamilla Haase jött, nyitásfogadó-ütőként pedig a szerb Iva Durdanovics mellett a Békéscsabáról szerződtetett Sebestyén Flóra szintén csatlakozott a Lokihoz.

A férfiaknál a játékoskeret kialakítása folyamatban van, de a tervek szerint az előző szezon állományának döntő többsége az előttünk álló bajnoki évadban is marad a klub kötelékében. Itt egyelőre ­annyi változás volt, hogy Alek­szij Gyenyin személyében négyesütővel erősíti meg keretét az új szakvezető, Gelencsér Balázs. A csapat erőssége, a kubai Yannier Cordies Salazar a játék mellett erőnléti edzőként is segíti a klub munkáját, ráadásul nemcsak a férfi NB I.-es csapat, hanem a hölgyek is számíthatnak rá a továbbiakban. A 18-szoros bajnok és kupagyőztes FINO Kaposvár együttesétől kölcsönbe érkezik a 22 esztendős Kulcsár Adrián, centerposztra.

– Mindkét csapatunknál egyértelmű cél az Extraligába jutás, bízunk abban, hogy ezt sikerül megvalósítani – tudtuk meg Nagy Róbert elnöktől.