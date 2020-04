Helyük van a Szuperligában a Köfém SC tekéseinek

A Köfém SC tekései éppen túljutottak a szezon nehezén, mikor az első osztály küzdelmeit felfüggesztették a koronavírusra való tekintettel.

Sportágtól függetlenül minden bajnokság legfőbb kiesőjelöltjei azok a csapatok, amelyek friss feljutóként vágnak neki a küzdelemnek. Nem meglepő mindez, hiszen egy osztállyal feljebb szokni kell egyrészt az erősebb ellenfeleket, valamint fel kell tudni dolgozni azt is, hogy egy bajnoki címet követően ezúttal a tabella hátsó traktusa jut minden bizonnyal osztályrészül. Ennek ellenére az első osztályba 2019 tavaszán feljutó Köfém SC remekül teljesít a legjobbak között: 17 forduló után, öt mérkőzéssel a vége előtt a 9. helyet foglalják el a tizénkét csapatos tabellán. Az eddigi eredményeket Bata Jenő szakosztályvezető értékelte számunkra.

– Nagyon jó helyet foglalunk el a tabellán, ám ez lehet még jobb is. Jelen állás szerint április végéig függesztették fel a bajnokságot, azonban mi nagyon szeretnénk, hogy később folytatódjon majd a küzdelem, ugyanis az összes előttünk lévő csapattal játszottunk már, míg az egy elmaradt mérkőzésünket, aminek hiányában a 9. helyre csúsztunk vissza, az utolsó helyezett Kazincbarcika ellen fogjuk vívni. Nagyon fontos mérkőzések következnének számunkra, ugyanis – bár erről most még folynak a tárgyalások – jövőre elképzelhető, hogy csak tíz csapattal indul majd az első osztály, így a két másodosztályból feljutó együttes miatt idén tavasszal négyen esnének ki az első vonalból. Ezt természetesen mi szeretnénk elkerülni, amire minden esélyünk meg is van, már eddig is magasan az elvárások fölött teljesítettünk – bizonyítottuk, hogy helyünk van a Szuperligában.

Az ifjúsági, azaz 23 éven alattik mezőnyében még jobban állnak a fehérvári tekések, hiszen a közvetlen riválisokhoz képest egy mérkőzéssel kevesebbet játszva a 6. helyen állnak a fiatalok.

– Nagyon jó képességű mind a négy ifjúsági játékosunk, egyikőjüket sem tudnám kiemelni. Mérkőzésenként váltjuk, hogy ki az a kettő, aki lehetőséghez jut, de mindannyian stabilan tudnak hozni egy magas szintet, így minden mérkőzésen jó esélyekkel lépnek pályára. Mondhatjuk, hogy beértek, ezért a felnőttek között is bizalmat szavaztam nekik néhány alkalommal, és bár a teljesítményükkel alapvetően ott sem volt probléma, a bátorságot meg a küzdelmet ott még szokniuk kell. Véleményem szerint egy-két év kell már csak ahhoz, hogy teljes értékű tagjai legyenek a felnőtt csapatnak.

Az együttesek jelenlegi pozíciója akkor lesz igazán értékes, mikor figyelembe vesszük a riválisok erejét.

– A tabella első öt csapata, a Zalaegerszeg, a Szeged, a Répcelak, a Ferencváros és a Győr nemzetközi szinten is magas színvonalat képviselnek, utánuk következni két-három hellyel nem kis teljesítmény. További komoly különbség, hogy ők profi módon működnek, fizetett játékosokkal, akik között nem egy világbajnok is található. Idén a Szegedet lehetne kiemelni, akik a Bajnokok Ligája legjobb négy csapata közé jutottak… Ennek megfelelően az ifjúsági csapataikba is a legjobb játékosokat keresik, míg mi ezzel szemben száz százalékban saját, illetve csóri nevelésű fiatalokkal és felnőttekkel állunk ki.